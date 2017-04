Cameroun: A soixante ans, elle donne naissance à des jumelles

Ce sont des jumelles, elles ont vu le jour ce jeudi matin au CHRACERH. Après la douleur qu’elle endure à la suite de l’opération chirurgicale, leur mère-primipare- âgée de 60 ans ne manque pas de force pour exprimer sa joie : « Je suis très contente et je remercie l’eternel Dieu, c’est lui qui a tout permis. » Nul doute que c’est une grâce de Dieu , mais la réussite de cette opération tient surtout à l’expertise de l’équipe médicale pluridisciplinaire dont s’est entourée le Pr Jean Marie KASIA, administrateur directeur général du CHRACERH « parce que pendant 9 mois nous avons stressé car en plus de cela elle développait une hypertension-artérielle, c’est souvent le cas » explique le directeur qui précise qu’ils ont dû opter pour une anesthésie loco-régionale-centrale pour « faire atterrir cet avion, c’est une joie immense qui nous habite, c’est vraiment quelque chose de fabuleux »

; à la « jeune maman sexagénaire » de lancer « que les femmes ne se découragent pas parce que moi, à l’âge où je suis là , si je suis maman, pourquoi pas les autres ? ».Ce sera possible pour les autres mamans de sourire car le CHRACERH est dans son rôle. Outre l’assistance à la procréation in vitro, le centre intervient dans la gynécologie classique et obstétrique, dans les consultations externes, l’assistance à la procréation, et diverses interventions endoscopiques. Et dispose pour les besoins de cette cause d’un plateau technique fort de six blocs opératoires dont quatre pour la chirurgie gynécologique, un bloc pour les césariennes un bloc pour la fécondation in vitro, plusieurs laboratoires, des salles de travail et d’accouchement, des salles d’hospitalisation. Pour autant, l’institution n’a rien à envier aux centres européens ayant les mêmes prérogatives car « je sais qu’en Espagne il y’en a eu [cas d’accouchement à 60 ans, ndlr] mais on a réussi sur ce coup là... Je crois que c’est quelque chose d’extraordinaire pour nous » dixit Jean Marie KASIA.Bientôt une année seulement qu’elle existe, mais les exploits s’enchainent dans cette institution. En effet on sera d’ici peu rendu au 06 mai 2017, soit un an jour pour jour que la première dame Mme Chantal BIYA, qui est à l’initiative de ce projet, inaugurait le CHRACERH. Qu’une sexagénaire y ait donné naissance à des jumelles ce 27 avril 2017 n’est qu’un exploit de plus à célébrer pour l’anniversaire, puisqu’on se souvient qu’en juillet 2016, parmi les trois premiers bébés éprouvettes nés dans ce centre, il y’en avait un –une fillette- qu’a porté une femme ménopausée de 52 ans (accouchement par césarienne). A ce jour, Le taux de grossesses réalisées par fécondation in vitro y est estimé à 45 %.