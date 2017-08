Cameroun: Le Crédit Mutuel de nouveau opérationnel dès le 22 aout prochain

Les membres de l’établissement de microfinance de première catégorie Crédit mutuel peuvent se réjouir. Dans moins d’un mois, ils pourront assister à la réouverture des agences de cet établissement de microfinance dont les portes sont fermées depuis neuf mois environ. En fait, cette décision d’ouvrir à nouveau ses agences est consécutive à la détermination de l’administration provisoire actuelle du Crédit mutuel de lancer la restructuration de l’établissement au lieu de conclure à la liquidation de celui-ci. Ainsi donc, dès le 22 août 2017, les portes des agences seront rouvertes au public. Et après l’ouverture, les membres pourront peu à peu bénéficier de leurs épargnes au fur et à mesure que les choses vont revenir dans l’ordre. Cette réouverture constitue donc une bonne nouvelle pour ces membres qui avaient perdu tout espoir de rentrer un jour en possession de leurs épargnes. D’autant plus que la fermeture de l’établissement devait entrainer

à n’en point douter des pertes pour les membres de cet EMF. Une réouverture des portes après neuf mois de fermeture qui montre d’après les acteurs du secteur bancaire que tout n’est pas perdu pour cette structure, bien au contraire, tout pourrait aller de mieux en mieux, jusqu’à ce que l’établissement retrouve sa santé d’antan. Les problèmes au sein du Crédit mutuel ont commencé il y a quelques années. Plusieurs missions de contrôles de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac) avaient permis de constater des fautes de gestion. A la suite de ce constat, le régulateur avait attiré l’attention des dirigeants de la structure sur cette situation marquée par la mauvaise gouvernance, avec des résultats déficitaires cumulés. Et l’année dernière, les dirigeants de l’entreprise ont fermé les portes suite à l’afflux massif des épargnants qui venaient faire des retraits dans leurs comptes. Face à cette situation et ne pouvant pas satisfaire les épargnants, la direction générale de l’EMF avait décidé de fermer les portes. « Le Crédit mutuel informe son aimable clientèle, que suite à des rumeurs malveillantes et infondées ayant entrainé de fortes tensions de trésorerie, le service est momentanément suspendu dans votre agence. La direction générale et le conseil d’administration sont en train de prendre des mesures nécessaires en vue de l’ouverture prochaine de votre agence », pouvait-on lire sur cette note signée de la direction générale du Crédit mutuel. Suite à cette fermeture, la Cobac avait réagi quelques temps plus tard en nommant un administrateur provisoire en la personne de Ida Djodju Enchei. Elle avait donc pour mission de clarifier la situation que vivait le Crédit mutuel et d’explorer si possible les éventualités de remettre l’établissement debout ou de le mettre en liquidation. Alors, après plusieurs mois de travail, et vu les avoirs encore disponible dans ses caisses, l’administration provisoire a pris la décision de redresser l’EMF. Un redressement qui n’est pas sans conséquence puisque les membres ont décidé de transformer une partie de leurs dépôts en part social pour réduire le déficit antérieur cumulé. En outre, des actions de recouvrement auprès des débiteurs ont été engagées ainsi que la réduction de certaines charges. Par ailleurs, le Crédit mutuel recherche depuis un certain temps de nouveaux investisseurs pour aider à relancer l’entreprise. Le Crédit Mutuel S.A est un établissement de microfinance qui est né au cours des années 1997 sur la forme de société coopérative. Cette réouverture programmée des portes le 22 août constitue un véritable ouf de soulagement pour les épargnants qui ne savaient plus à quels saints se vouer.