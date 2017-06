Cameroun - Cinéma: Ouverture du festival Ecrans noirs le 15 juillet

Les organisateurs du festival Ecrans noirs 2017 le souligne à grands traits. En cette 21ème édition, l’évènement annuel de promotion du cinéma entend se positionner comme un espace unique en Afrique centrale qui vise à rendre visible et accessible aux acheteurs, diffuseurs et distributeurs, le meilleur de la production cinématographique et audiovisuelle de cette zone économique. Concrètement, cette 21ème édition qui marque aussi les 20 ans de l’association Ecrans noirs sera un test de rencontre entre les producteurs de films et les diffuseurs, pour des échanges sur les contenus et les politiques de diffusions. Et pour atteindre leurs objectifs, les organisateurs consacreront leurs efforts entre Douala et Yaoundé, les deux principales villes du Cameroun. A l’occasion, une rétrospective des films projetés les 20 dernières éditions des Ecrans noirs sera offerte aux visiteurs des différents sites. Principalement, l’on aura des projections au palais des Congrès de Yaoundé, l’Institut français, l’Institut

Goethe, le Centre culturel camerounais, la salle Sita Bella, etc. Le village du festival sera installé au Musée national pour les projections en plein air. L’une des séquences les plus attendues est l’organisation d’un colloque sur le thème « la contribution du cinéma et de l’audiovisuel au développement économique et socioculturel ». Des regards seront aussi portés sur les films en compétition.Pour les organisateurs des Ecrans noirs, les cinéastes de l’Afrique centrale seront en compétition dans la catégorie long métrage de fiction et des écrans du documentaire. Au niveau international, le prix Charles Mensah sera décerné à un réalisateur, à un producteur, à un comédien ou à tout professionnel africain du cinéma, pour l’ensemble de sa carrière. Toujours pour les acteurs venus de l’étranger, un Ecran d’or sera décerné au meilleur long métrage de fiction. En témoignant sa reconnaissance à septième art, l’association Ecrans noirs sera aussi honorée en cette 21ème édition par la présence d’un partenaire média de poids. Il s’agit de TV5 qui célèbrera son 25ème anniversaire en plein festival Ecrans noirs 2017. Cette mobilisation de la chaîne francophone devenue l’un des médias de référence pour la diffusion des fictions africaines reste donc attendue. Ce sera après le clap d’ouverture en direct sur Canal 2 International. Sont attendus à cette soirée, des autorités publiques, des partenaires, des professionnels nationaux et internationaux. Après la traditionnelle montée des marches sur tapis rouge, c’est « Félicité », le film du franco-sénégalais Alain Gomis, étalon d’or du Yennenga en mars 2017 à l’occasion de la 25ème édition du Fespaco qui ouvrira le bal des projections le 15 juillet à Yaoundé.