Cameroun: Joseph Charles Doumba Pour l’éternité !

Il était un peu plus de 15 h samedi dernier lorsque la terre de Bertoua s’est refermée sur Joseph Charles Doumba au caveau familial sis au « Bois Kinda » dans la stricte intimité familiale, comme il l’aura luimême souhaité de son vivant. Seuls y ont pris part, quelques membres de sa famille, Jean Nkuete, le représentant personnel du chef de l’Etat à ces obsèques et quelques privilégiés. Cette inhumation marquait le dernier acte des obsèques officielles décidées en l’honneur de ce haut commis de l’Etat par le président de la République Paul Biya. Une inhumation qui a été précédée par un ultime hommage à la place des fêtes de la ville de Bertoua. Ils sont en effet venus de toutes les régions du pays et d’ailleurs pour accompagner cet homme pluriel à sa dernière demeure. De cette matinée ensoleillée, l’on retiendra principalement le message poignant du chef de

l’Etat adressé à Mme Alice Marie Doumba, la veuve du défunt. De Joseph Charles Doumba, Paul Biya parle d’un « homme de conviction et de réflexion » qui avait su gagner sa confiance. «M. Joseph Charles Doumba fut pour moi un collaborateur précieux au sein du RDPC, au gouvernement et à la présidence de la République. Sa longue carrière administrative et politique atteste de ses compétences et de son sens élevé de l’Etat. Avec sa disparition, le Cameroun perd un de ses dignes fils, la région de l’Est un patriarche admiré, et le RDPC, une personne ressource de qualité » a par ailleurs relevé le chef de l’Etat. Il n’est pas jusqu’au clergé qui n’a pas manqué de témoigner de son admiration pour le disparu. Au cours de l’homélie prononcée lors de la célébration eucharistique de circonstance, Mgr Joseph Atanga, archevêque de Bertoua a souligné que l’ambassadeur itinérant, ancien ministre, ancien secrétaire général du Comité central du RDPC « était un homme qui a su donner sa vie pour les autres et qui n’oubliait pas qu’il était chrétien. Nous perdons un grand érudit qui a su mettre son érudition au service des autres » a indiqué le prélat. On pouvait dès lors comprendre l’hommage que lui a rendu la Nation à travers la distinction honorifique qui a été posée sur son cercueil recouvert du drapeau national. Joseph Charles Doumba a en effet été élevé à la dignité de Grand cordon du mérite camerounais à titre posthume par Jean Nkuete, ce au nom du président de la République. Décédé le 5 mars dernier à l’âge de 81 ans, celui qui a par ailleurs été directeur général de la SOPECAM entre 1988 et 1993 a consacré plus d’un demi-siècle de vie au service de l’Etat.