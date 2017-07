Cameroun - France : Le 14 juillet célébré sans fausses notes

Drapeaux de la France et du Cameroun fixés de part en part, le long de l'entrée principale de la résidence de France au Cameroun. A l'arrière, une douzaine de stands garnis de liqueurs et de quelques amuse-gueules, le décor a certainement eu de quoi mettre l'importante armada conviée à cette occasion en condition de fête, avant son début même aux encablures de 19h. Le "O Cameroun Berceau de nos ancêtres"(hymne nationale du Cameroun) et la "Marseillaise" (Hymne de la France) exécutés, c'est un discours de SE Gilles THIBAULT-le seul de la soirée- qui ouvre le bal des manifestations. Le ton solennel, le diplomate exprime d'entrée de jeu sa réjouissance à l'idée de célébrer pour une première la fête du 14 juillet à Yaoundé; soit le 228em anniversaire de la prise de la Bastille. Commémoration placée sous le signe de l'amitié Franco-Camerounaise au " moment où nous avons toutes les raisons

d'être fiers de la France (...) il y a seulement quelques semaines, notre pays a choisi de tourner le dos aux tentations communautaires isolationnistes[l'élection d'Emmanuel MACRON à la Présidence, ndlr]." indique Gilles THIBAULT. C'est sans doute à cet égard qu'en dehors de la présence, à l'occasion, d'une importante communauté française, "le cœur battant de cette relation", on a noté celle, pas moins impressionnante, de camerounais, dont quelques cadres de la République à savoir : Ferdinand NGOH NGOH(Secrétaire Général à la présidence), Représentant personnel du Président de la République, celle des Ministres Issa TCHIROMA BAKARY (de la communication), Louis Paul MOTAZE (de l'économie de l'aménagement et de la planification du territoire), Joseph BETI ASSOMO (délégué chargé de la défense) , André MAMA FOUDA(de la santé) Minette LIBOM LI LIKENG (des postes et télécommunications ) pour ne citer que ceux là. C'est au devant de tous ces officiels qu'il remercie le Cameroun de l'accueil et de l'hospitalité réservés à ses compatriotes au Cameroun, non sans se féliciter de l'engagement du pays de Paul BIYA dans la préservation de la paix sur son sol, par la lutte contre le terrorisme. A-t-il salué "au nom de la France et des français [du Cameroun, ndlr] la mémoire des innocents lâchement assassinés [il y a peu, ndlr] à Waza par la secte criminelle Boko Haram." Adressant par la même, ses condoléances à leurs familles et un prompt rétablissement aux blessés. L'ambassadeur ne manque pas de souligner le rôle que joue son pays aux fins d'inhiber ces menaces sécuritaires; notamment par son soutien "à la Force multinationale mixte, aux forces de défense et de sécurité des quatre pays du Lac Tchad...au profit du Cameroun". Un pays que Gilles THIBAULT mange passablement des yeux, après un peu plus de 300 jours qu'il a présenté ses lettres de créances au président de la république, Paul BIYA(le 15 septembre 2016). Pouvait-on en témoigner par le bilinguisme(français et anglais) usité au fil de son allocution mais surtout par l'aisance avec laquelle il évoquait les potentialités humaines, culturelles touristiques, entre autres de l'Afrique en miniature et "l'effectivité et l'efficacité [au Cameroun, ndlr ] des politiques publiques que la France soutient". Ceci dans la mosaïque des initiatives salutaires tenus à bouts de bras par les autorités camerounaises (lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée, contre la traite des personnes, l'accueil des réfugiés, etc.). Il doit cette maitrise des réalités du "Mboa" (le Cameroun en Camfranglais-langue véhiculaire), comme il l'a appelé, à ses multiples tournées de part les dix régions du Cameroun. De tournée, l'ambassadeur en a justement annoncé une , qu'il effectuera dès ce lundi 18 juillet à Mora et à Maroua dans la région de l'Extrême-nord du Cameroun. Un déplacement, qui malgré exactions récemment enregistrées dans cette partie du pays, sera effectuée indubitablement selon qu'il l'a souhaité. C'est un homme de parole; il avait annoncé à l'entame qu'elle ira jusqu'à tard dans la nuit, à 23h notamment, il n'en a pas été autrement, la célébration de la prise de prise de la Bastille s'est étendue sur pas moins de 5 h au plateau Atemengue à Yaoundé. Entre délectation, rafraîchissement aux saveurs françaises et séances photos, les hôtes de Gilles THIBAULT ont profité de chaque fresque de la fête du 14 juillet sous fond de musique. C'est l'air enjoué et surtout avec un goût de revenez-y qu'ils prennent congé du diplomate.