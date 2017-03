Cameroun - Affaire Tonnerre Kalara club: Philemong Yang se saisit du dossier

Lundi dernier, en fin d’après-midi, le Premier ministre, Philemon Yang, a présidé dans ses services, une réunion avec pour principal point inscrit à l’ordre du jour, la crise au sein du Tonnerre Kalara club (Tkc), une équipe évoluant dans le championnat de football de ligue 2. Etaient présents à cette concertation, le ministre des Sports et de l’EducaPhilemon Yang. tion physique (Minsep), Pierre Ismaël Bidoung Mpkatt, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi, le secrétaire général des Services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Tombi à Roko Sidiki et le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc), Pierre Semengue. Les deux derniers ont d’ailleurs momentanément quitté la réunion du comité exécutif de la Fécafoot pour s’y rendre. D’après une source ayant requis l’anonymat, du côté de la Fecafoot, le Premier ministre a

instruit le Minsep, en qualité de tutelle de la Fecafoot et de la Lfpc, de trouver une issue à la crise qui a cours actuellement dans le Tkc. Les délais impartis au Minsep pour mettre fin au rififi n’ont pas été précisés par notre informateur. Pour sa part, le responsable du département de la communication à la Lfpc déclare : «Le président Pierre Semengue est un légaliste. Ce qui motive cette démarche, c’est ce qu’il pense être vrai. Il ne voudrait pas que la ligue soit impliquée dans de fausses affaires comme on peut en observer ailleurs. Il tient par tous les moyens à préserver l’image de la Lfpc. C’est la raison pour laquelle il s’est retourné vers la hiérarchie», indique Richard Tong. Pour Alioum Aladji, 1er Vice-président de la Fécafoot, interrogé sur l’affaire Tkc, qui était un point à l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif : «On a effleuré ce problème. Nous nous avançons vers une solution définitive à ce problème. D’ici quelques jours, on oubliera l’existence de ce problème». Tandis que le président du Tonnerre (l’une des factions), Onambélé Zibi, fidèle à lui-même, laisse transparaître une posture conciliatrice : «Je suis pour un grand Tonnerre uni. Le droit prime sur la force. Le Cameroun est un Etat de droit. Le Premier ministre a demandé que soit respecté le droit. Il y a une décision de justice de la Chambre de conciliation et d’arbitrage déboutant la ligue, qui a été rendue publique il y a quelques jours. Qu’on la respecte, c’est tout», tempête le «patriarche». Côté Mani Essomba, l’on se montre également favorable au dialogue. Sur son mur Facebook, Serge Tamba, le chef de la cellule de communication de cette faction précise: «le Premier ministre a interpellé le ministre Sadi sans oublier les préfets et sous-préfets» pour une solution urgente, informe-t-il.