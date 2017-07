Les Etats-Unis contestent le rapport de Amnesty contre le Cameroun

Les Etats-Unis ont réagi au rapport publié le 20 juillet 2017 par l’ONG Amnesty International au sujet de présumées « Chambres de torture secrètes au Cameroun ». Dans un communiqué rendu public le 25 juillet, le Département d’Etat, dans un premier temps, dément la rumeur selon laquelle les Etats-Unis ont suspendu leur aide à l’armée camerounaise parce qu’elle se serait rendue coupable de violations de droits de l’homme comme l’affirme Amnesty dans son dernier rapport. « Les rapports affirmant que les États-Unis ont suspendu toute aide militaire au Cameroun sont incorrects », martèle de prime à bord le Département d’Etat. Par la suite, le gouvernement américain reconnaît que l’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun, Michael Hoza, a décrit des cas de violations de droits de l’homme par certaines unités de l’armée camerounaise le 11 juillet 2017, dans une lettre adressée au directeur régional d'Amnesty International pour l’Afrique occidentale et l'Afrique

centrale. Mais, rectifie le Département d’Etat, Michael Hoza, « se référait aux cas précédents dans lesquels le gouvernement américain a suspendu l'aide de sécurité à certaines unités des forces de sécurité camerounaises basées sur les rapports crédibles de violations de droits de l'homme ». En clair, le diplomate américain parlait des violations passées. Le Département poursuit : « Nous continuons à former des unités éligibles pour notre assistance en conformité avec la loi Leahy. La loi Leahy interdit le Département d'État américain et le ministère de la Défense de fournir l'aide militaire aux unités militaires étrangères qui violent des droits de l'homme ». Pour le gouvernement américain, l’assistance technique qu’il continue d’apporter au Cameroun ne trahit pas pour l’instant la loi Leahy. Les USA expliquent qu’ils passent en revue toutes les allégations des violations brutes de droits de l'homme et les implications. Ces vérifications constituent la base du partenariat avec les forces de sécurité du Cameroun. Ce qui signifie que pour l’instant, si le gouvernement américain appuie encore le Cameroun, c’est qu’il ne note pas pour l’heure les violations dont parle Amnesty. Pour mémoire, Amnesty a publié le 20 juillet dernier un rapport qui accable l’armée camerounaise. Dans le document, l’ONG dit avoir identifié au moins une vingtaine de sites sur lesquels des personnes ont été détenues au secret et torturées entre 2014 et 2017. Elle cite notamment le quartier général du BIR à Salak, près de Maroua, deux centres de la DGRE à Yaoundé (dont la DGRE « Lac »), une résidence privée et une école. « Les personnes que nous avons interrogées avaient passé en moyenne 227 jours dans un centre de détention non officiel. L’une au moins y avait passé plus de 900 jours », écrit Amnesty. Dans ces centres de détention non officiels, croit savoir l’ONG, la torture est une pratique banalisée, notamment à Salak et à la DGRE « Lac ». Elle sert à extorquer des « aveux », à intimider et à faire peur, explique Fatima, une ancienne détenue : « [Les soldats] m’ont rouée de coups pendant trois jours, en particulier sur la plante des pieds, avec toutes sortes d’objets, pour me faire reconnaître des choses dont je ne savais rien. » Amnesty International a répertorié 24 méthodes de torture différentes, les plus courantes étant les coups, les positions en tension douloureuses, les suspensions et les simulacres de noyade. « J’ai passé au moins 23 mois en détention secrète aux mains de la DGRE de Yaoundé. J’ai fini par connaître toutes les méthodes de torture employées. J’avais les mains et les pieds enchaînés en permanence », se souvient une source de Amnesty, un Nigérian de 35 ans arrêté au Cameroun en 2013.