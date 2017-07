Cameroun: « Je parle le Bassa 2.0 », pionnier de l'apprentissage des langues en ligne

La page Facebook « Je parle le Bassa 2.O » lancée en 2013 compte aujourd’hui plus de 10 000 personnes. Un public que Stéphie Rose Nyot Nyot, la fondatrice et toute son équipe veulent optimiser grâce à un projet novateur. L’équipe de JPLB 2.0 (Je parle le Bassa 2.0) a lancé une application mobile du même concept le 23 juin dernier à Paris. L’application propose une cinquantaine de cours et exercices en Anglais et en Français afin de permettre l’apprentissage de la langue bassa. Lors de sa connexion, l’utilisateur peut sélectionner des exercices parmi une vingtaine de thèmes dont la conjugaison, grammaire, vocabulaire, calculs et vie quotidienne. Chacun de ces thèmes est accompagné d’une image et d’une traduction en Bassa. À la fin de chaque exercice, il obtient une note globale lui permettant d’évaluer son niveau.

« L’idée de développer ‘Je parle le bassa 2.0’ est née d’un besoin », explique Stéphie-Rose Nyot Nyot, initiatrice du projet. Le bassa est une langue principalement parlée au Cameroun par environ 2 millions de personnes et 800 000 locuteurs dans le monde. « Je parle le bassa 2.0 » s’adresse aux bassaphones et non bassaphones. Pour ce pionnier de l’apprentissage des langues en ligne, il

s’agit d’attirer l’attention sur la survie des langues africaines régionales par l’apprentissage. En mai 2016, l’équipe JPLB 2.0 a mené une campagne de financement participatif qui lui a permis de lever plus de 7000 euros. Un site web bilingue anglais/français, un manuel de leçons et d’exercices, ont notamment été développés avec les fonds en septembre 2016. D’après Stéphie-Rose Nyot Nyot, le lancement de l’application mobile est une étape décisive vers l’extension de la méthode « Je parle le ... 2.0 » à d’autres langues africaines avec des plateformes telles que « Je parle le Mina 2.0 », « Je parle le Béti 2.0 », « Je parle le Fang 2.0 ». « Je parle le bassa 2.0 » est un projet qui se donne pour objectif de mettre en avant les bienfaits la diversité culturelle, et attirer l’attention sur la disparition des langues africaines. On dénombre plus de 3000 langues africaines disparues depuis plusieurs siècles. « Je parle le bassa 2.0 » veut donc sauvegarder ce patrimoine et cet héritage linguistique. Le projet a reçu une nomination auprès du World Youth Summit Award ainsi que le Prix du meilleur projet d’apprentissage digital au Cameroun.