Télécoms: Tout sur les offres Internet au Cameroun

Aujourd’hui, Camtel, MTN Cameroon et Orange Cameroun ne sont plus les seules à détenir le savoir-faire en matière d’offres Internet. Parmi les autres Fournisseurs d’accès à Internet (FAI), qui se démarquent par l’innovation et le rapport qualité/prix, on peut citer Yoomee Cameroun. Le FAI a signé le 22 février 2017 avec l’opérateur historique un partenariat proposant l’Internet haut débit dans toutes les villes du pays, mais également les services d’appels téléphoniques. Présente sur le marché camerounais depuis mai 2011, l’ancienne filiale du groupe Yoomee Africa, a aussi énormément contribué à la démocratisation de l'accès à Internet en baissant au cours des derniers mois les prix de ses offres. Pour 500 FCFA par exemple, le consommateur bénéficie de 150 Mo de quota de volume pendant 24H, tandis que le double de ce montant donne droit à 300 Mo de quota de volume pendant 3 jours. A lieu de 29 900

FCFA, le modem Wifi en plus de 700 Mo d’Internet est vendu à 19 900 FCFA. Les offres se développent également du côté de Vodafone Cameroon. L’opérateur qui se présente comme le « tout premier réseau au Cameroun doté d’un réseau LTE totalement opérationnel offert aux abonnés » propose aux usagers deux modems wifi: un Mifi 4G LTE qui coûte 8 900 FCFA et un routeur Wifi LTE cédé à 49 900 FCFA. En termes de connexion internet, la structure offre une multitude de produits dont des forfaits journaliers qui vont de 150 FCFA à 1000 FCFA (100 MB à 400 MB). Ils s’adressent aux personnes qui téléchargent régulièrement de la musique, en utilisant Skype et parfois des vidéos en streaming ; alors que des forfaits hebdomadaires allant de 3 000 FCFA à 4 500 FCFA sont destinés aux personnes qui utilisent l'Internet pour le téléchargement, réseaux sociaux, e-mails, la navigation et le streaming de courtes vidéo... A cela s’ajoute l’application My Vodafone Cameroon permettant de garder facilement un œil sur son volume et de souscrire à un forfait internet en deux clics. Un peu plus discret que ses concurrents, Creolink Communications (un autre fournisseur d’accès Internet camerounais) n’est pas pour autant un faire-valoir. Il a profité du salon Promote du 11 au 19 février 2017 à Yaoundé pour lancer de nouvelles offres, notamment quadruple play. L’offre est constituée de quatre services permettant de naviguer sur Internet à une vitesse supérieure à la maison, de voir des chaînes de télévision en HD, utiliser la voix sur IP et de faire du roaming avec du data. Tout comme Creolink Communications, Ringo son concurrent propose des solutions internet adaptées aux besoins des consommateurs. Ces innovations qui lui ont valu le titre de Meilleur opérateur données pour l'Afrique centrale lors des Africa Telecom Awards (ATP) 2012. Avec ses cinq forfaits à 1F/Mo, Nexttel est l’opérateur qui présente la meilleure offre Jour, si l’on s’en tient aux offres internet mobile proposées en août 2016. A côté, il y a Orange qui propose aussi 5 forfaits jour mais avec moins de volume que Nexttel. Quant à Camtel, il a le meilleur forfait horaire avec son Fako Mini de 500 Mo à 100 FCFA pendant 4h, et le meilleur forfait jour à 500 FCFA avec ses 1Go de volume, contre 500 Mo chez Orange et Nexttel. Le taux d’accès à l’Internet au Cameroun a atteint 25,6% à fin décembre 2015, selon les statistiques révélées par l’Union internationale des télécommunications (UIT).