Cameroun - Elecam: Du vieux vin dans de vieilles outres

Abdoulaye Babalé doit-il jubiler d’avoir pu obtenir la tête de Samuel Fonkam Azu’u ? La réponse devrait être : « non ». Car, le moins qu’on puisse dire c’est que Paul Biya est encore à la recherche d’une meilleure formule pour ramener la paix et la sérénité au sein d’Elecam où le conseil électoral et la direction générale des élections s’affrontent régulièrement. En faisant limoger Mohaman Sani Tanimou, les membres du conseil électoral ont cru que l’éternel conflit qui les opposait à l’ancien directeur général des élections tirait à sa fin. Ce, d’autant plus que c’est Abdoulaye Babalé, leur ancien collègue, qui a été nommé comme nouveau DGE. Mais leur joie n’aura été que de très courte durée, puisque les vieux démons de la division ont ressurgit très tôt, avec en prime, plus de virulence que par le passé. La dernière session du conseil électorale a mis en exergue

les proportions inquiétantes que prenait le conflit entre le CE et la DGE. La pilule a été plus amère pour Abdoulaye Babalé qui n’a pas obtenu l’approbation par le CE, des comptes de l’exercice 2016. «Les membres du Conseil électoral ont demandé au Directeur général des élections de présenter au conseil électoral, à la prochaine session, un rapport complet relatif au compte de gestion administratif et au compte de gestion de la dotation spéciale dudit Conseil», peut-on lire dans le communiqué signé de Samuel Fonkam Azu’u au terme de la session ordinaire tenue le 7 avril 2017 à Yaoundé. L’on se rappelle que cette session se tenait sur fond de querelles juridiques entre d’une part le DGE qui estimait que le CE n’avait plus d’existence légale, le mandat de 11 de ses 18 membres ayant expiré le 29 janvier dernier, et d’autre part, le conseil électoral qui jugeait cette interprétation des textes assez réductrice. « Le cadre législatif d’Elecam ne saurait se limiter au seul code électoral. Il y a des décrets du président de la République, il y a des arrêtés, certains même sont des arrêtés ministériels. Il y a aussi les résolutions du Conseil, pourvu que ces autres textes ne violent pas la loi fondatrice, qui est donc constituée du code électoral », arguait Samuel Fonkam Azu’u. Depuis la mise en place des structures dirigeantes d’Elecam, il y a toujours eu un conflit de compétence entre le conseil électoral et la direction générale. « Les directeurs généraux des élections ne veulent pas reconnaître que c’est le conseil électoral qui est leur hiérarchie. Quand en plus c’est la direction générale des élections qui détient le pouvoir financier, elle n’en fait qu’à sa tête, décidant de l’opportunité de débloquer des fonds pour le conseil électoral qui se résigne à fonctionner selon le bon vouloir du DGE », explique un ancien cadre d’Elecam. D’après cette source, la faute se trouverait du côté du législateur qui n’aurait pas été très explicite dans la rédaction des textes portant organisations et fonctionnement d’Elecam. C’est ce qui semble justifier le mépris et l’attitude de défiance du DGE envers le conseil électoral. Cette tension a atteint son paroxysme depuis le 29 janvier 2017. Le DGE qui accusait le CE d’être dans l’illégalité, s’opposait alors à tout décaissement de fonds en faveur du conseil électoral. La nouvelle équipe dirigeante du conseil électoral devra donc s’atteler à ramener la quiétude dans la maison, surtout qu’elle n’aura pas assez de répit puisqu’elle doit se mettre à l’œuvre pour l’organisation des échéances électorale de 2018.