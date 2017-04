Cameroun - Ligue 1: Eding Sport renoue avec la victoire

La 11ème journée du championnat national de première division a rendu sa dernière copie hier à Yaoundé et Douala. C’était à l’issue des deux matches en retard qui ont opposé d’un côté Eding Sport de la Lékié à Dragon de Yaoundé, et de l’autre New Stars de Douala au Coton Sport de Garoua. La courte pluie qui s’est abattue dans la capitale politique hier n’a aucunement empêché les hommes de Nicolas Tonye Tonye de remporter la partie. Certes, le match a été de haute facture de part et d’autres, mais Eding Sport a réussi à engranger les trois points de la journée, en venant à bout de Dragon sur le score étriqué d’un but à zéro. L’unique réalisation de la partie, intervenue à la 6ème minute de jeu sur un corner, porte l’estampille de Cédric Martial Zemba Ikoung : une reprise de volée. « L’objectif était de gagner pour

rester collé au peloton de tête. Le match a été difficile. C’est normal, parce que c’était un derby régional. Le derby se gagne, ça ne se joue pas», explique Nicolas Tonye Tonye. Même si ce dernier reconnait qu’« on aurait pu marquer plusieurs buts, parce qu’on s’est beaucoup fait plaisir ». Sachant qu’à la 10ème journée Eding Sport a fait match nul à Garoua face à Coton Sport. La faute aussi à Dragon qui n’a pas su concrétiser ses occasions de but. « Nous n’avons pas seulement été réalistes. Ce qu’Eding a su faire en concrétisant la seule véritable occasion de but qu’il a eue. Mais, c’est le football. On va continuer de travailler, ce n’est pas la fin du championnat », martèle Victorine Edmum, entraineur-adjoint de Dragon de Yaoundé. Par cette victoire, le club du Centre reprend la deuxième place du classement avec 23 points au marquoir. Au même titre que le leader, Stade Renard de Melong. « Nous n’allons pas regarder Stade Renard. Nous attendons tout simplement qu’il fasse un faux pas. Nous continuons seulement de gagner nos matches et d’avancer tout doucement », confie Samuel Ekwala Ebong, milieu de terrain d’Eding Sport de la Lékié. Toutefois, le deuxième et dernier match de cette onzième journée entre New Stars et Coton Sport de Garoua, disputé au stade de la Réunification de Douala, s’est soldé sur le score de parité deux buts partout.