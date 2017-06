Cameroun : la structure GESEM Forex Trading est illégale selon la Commission des Marchés Financiers (CMF)

250 à 300 personnes auraient déjà versés en espèce d’importantes sommes à la GESEM Forex Trading et devrait s’en inquiéter comme le précise un communiqué de Jean Claude NGBWA, président de la Commission des Marchés Financiers (CMF), rendu public le 30 mai dernier. C’est dans le courant de deux séminaires d’information dans deux hôtels de la ville de Douala ainsi qu’en son siège de la même ville que cette structure (en place dans cette ville depuis décembre 2016) à l’initiative de ce groupe que des participants étaient appelés à faire des versements en espèces, leurs a-t-on promis un taux de rémunération de 25% sur chacun des placements. La CMF martèle de façon incisive que cette campagne menée à grand renfort de publicité par la structure dénommée GESEM Forex Trading n’a pas reçu son approbation. Si l’entreprise en question-basée à Yaoundé-dit être une filiale de GESEM Group (basé en Côte d’Ivoire)

autant qu’elle revendique la catégorie de société à responsabilité limitée (Sarl), la Commission des Marchés Financiers, indique que « la GESEM Forex Trading ne remplit pas, à ce jour, les conditions requises par la réglementation pour procéder à des opérations de collecte publique de fonds auprès des épargnants camerounais en vue d’un investissement sur le marché de changes (Forex) ; à en croire la CMF l’entreprise n’offre pas toutes les garanties de transparence et de fiabilité nécessaires à la conduite de telles opérations. ». À cet égard, La Commission des Marché Financiers invite les épargnants camerounais à la plus grande vigilance vis-à-vis de cette opération. Elle leur conseille, préalablement à chaque engagement financier, de demander à consulter les autorisations nécessaires à de telles opérations, ou à entrer en contact avec la Commission au besoin d’être à l’abri des risques éventuels.Créée en 1999 par la loi N° 99/015 du 22 décembre 1999 la Commission des Marchés Financiers est un organisme public indépendant ayant entre autres missions la protection adéquate de l'épargne et l’information des investisseurs et un bon fonctionnement des marchés financiers.