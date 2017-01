Upf-Cameroun: Aimé Robert Bihina réélu président

C'est pratiquement à l’unanimité que le président de la section camerounaise de l’Union internationale de la presse francophone (Upf) a été reconduit dans ses fonctions vendredi à Yaoundé, au cours de l’Assemblée générale élective. Avec un bilan très acclamé, le président-candidat n’a pas joué la carte de la suffisance parce qu’il n’avait pas d’adversaires. « Si vous me demandez : qu’allons-nous faire ? Je vous réponds : nous allons intégrer notre siège incessamment. Nous allons opérer une conversion numérique en créant une Web-Tv upf-Cameroun, pour peser dans le nouveau monde digital », a-t-il déclaré. Et ce n’est pas tout. « Et si vous me demandez ce que nous voulons faire : je réponds que nous voulons organiser des assises internationales de l’Upf au Cameroun en 2019. Ensemble, nous avons déjà fait de grandes choses, ensemble nous avons gagné des lauriers à l’international, ensemble nous avons fait de l’Upf-Cameroun la

section la plus dynamique, de l’espace francophone après la France. Mais je vous le demande, tous ensemble : avons-nous pour autant déjà atteint notre point d’achèvement ? Non, non et non » a-t-il insisté. Et lorsque le vote est bouclé, il n’y a pas de surprise. Le rédacteur-enchef délégué de la Crtv télé et son bureau sont plébiscités à 91%. « C’est un sentiment de joie, de plénitude, de reconnaissance du travail abattu par les membres. C’est toujours avec une certaine appréhension qu’on va au vote. Lorsqu’on est choisi, c’est beaucoup de satisfaction », a-t-il reconnu. Réélection avec brio d’un bureau qui a porté haut l’étendard de l’Upf-Cameroun au plan national et international. Grâce à sa diversité et sa parité (sept femmes et huit hommes), de nouveaux membres ont rejoint la maison Upf et diverses activités ont été organisées (le Club de la presse de l’Upf, les colloques, séminaires, samedi sport). A la tête de l’Upf-Cameroun depuis 2012, Aimé Robert Bihina entame ainsi son troisième mandat. Mandat qu'il place sous le signe de la continuité des activités menées jusqu'ici : promotion de la formation continue, consolidation des plateformes d’échanges, le partage des valeurs communes de la Francophonie… Les assises de Yaoundé se son déroulées en présence des représentants du ministère de la Communication et du Conseil national de la communication.