Cameroun - préavis de grève: Menace sur les examens de fin d'année

Le Cameroun couve actuellement une situation sociale des plus précaires avec les grèves à répétition observées dans le pays. Après le collectif des enseignants indignés, il y a quelques jours, le Syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents (Snicomp) annonce une cessation d’activité à partir du 2 mai 2017. C’est ce qu’indique le préavis de grève signé par le président du Snicomp, Charles René Koung, à l’issue de leur rencontre mensuelle tenue à Yaoundé, le 5 avril dernier. Cette mesure, fait peser de sérieuses menaces sur le troisième trimestre de l’année en cours et même les examens de fin d’année. Le Snicomp projette de mener différentes actions sur le terrain, notamment « observer un mouvement de grève illimité sur toute l’étendue du territoire national » et «boycotter les examens et concours officiels, si jamais rien de concret n’est fait », indique le préavis de grève. D’après le

document adressé au premier ministre(PM) chef du gouvernement, le recours à cette ultime solution est consécutif à un défaut de mise en œuvre des résolutions prises lors de la réunion de concertation organisée par le PM le 2 décembre 2016. Au cours de cette rencontre qui a connu la participation effective des ministres en charge de l’Enseignement supérieur, des Enseignements secondaires et de l’Education de base ainsi que des responsables de plusieurs syndicats d’enseignants, il a été décidé, par exemple, d’intégrer les instituteurs de première vague, c'est-à-dire, les promotions 2005-2006, conformément au décret du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l’éducation nationale, alors que les autres instituteurs le seront progressivement. Ledit décret « en son article 23 dit que les instituteurs contractuels seront reversés à la Fonction publique après une ancienneté de 10 (dix) ans de service effectifs», précise la correspondance du Snicomp. Malheureusement, rien n’a été fait. Ce qui fait penser, selon le Snicomp, à « un manque de volonté dans l’application effective du décret suscité ». Déjà durement éprouvée par la crise qui a secoué les deux régions anglophones du Cameroun, l’année scolaire en cours risque de connaître une fin mouvementée dans le secteur de l’éducation de base. De sources internes, même si le Snicomp réfute toute allusion faite avec la grève récente du collectif des enseignants indignés, la politique de « deux poids deux mesures » pratiquée par les pouvoirs publics à travers une gestion discriminatoire des revendications des enseignants du secondaire et ceux de l’Education de base serait à l’origine du courroux des instituteurs. « Il a fallu juste trois jours de manifestation au collectif des enseignants indignés pour obtenir une promesse ferme de résolution des problèmes qu’ils posent. Mais cela fait des années que nous nous plaignons, sans que rien ne soit fait. Nous avions prévu observer notre débrayage dès le mois de janvier 2017, mais il y a eu des concertations avec des résolutions dont on attendait l’application », confie sous anonymat un membre du Snicomp. C’est donc la raison pour laquelle, il faut maintenant utiliser la méthode forte. «Notre gouvernement ne semble comprendre que le langage de la violence », déplore un enseignant. Toute l’attention reste maintenant focalisée sur la réunion prévue ce jour, selon quelques indiscrétions, à l’initiative de Michel Ange Angouing, ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative. Mais le Snicomp met déjà en garde contre toute tentative de manipulation. « Il n’est plus question de se contenter des réunions et de simples résolutions. On veutdu concret », annonce Charles René Koung.