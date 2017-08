Cameroun: Le début du recensement de la population annoncé en novembre

Le dernier dénombrement national avait eu lieu en 2005. Le 4 e recensement général de la population et de l’habitat rentrera bientôt dans l’une de ses phases les plus importantes, il s’agit du dénombrement proprement dit. Le début de cette phase est annoncé pour la période de novembre-décembre de cette année. On saura alors combien se sont ajoutés aux 22 179 707 de Camerounais que le Burep affiche aujourd’hui. Mais en attendant, un recensement pilote est annoncé dans les prochaines semaines. Il s’agira d’un recensement en grandeur nature, mais réalisé sur une petite échelle, à l’effet de tester toutes les activités du recensement proprement dit, notamment les procédures de collecte, de transfert des données ou de traitement informatique. Pour le moment, les activités préparatoires à ce 4e recensement général de la population et de l’habitat se poursuivent, avec comme point d’orgue la cartographie censitaire qui est actuellement en cours

sur l’ensemble du territoire national. Cette opération qui doit s’achever ce mois d’août, précise-t-on au Bureau central des recensements et des études de population (Bucrep), a pour but d’identifier tous les sites habités et de lever les coordonnées géographiques de toutes les infrastructures socio-économiques et les services. Mais également de recueillir les informations devant permettre d’estimer la population, de limiter les zones de dénombrement et de mettre à jour le répertoire des villages et des quartiers de ville. Toutes ces précisions ont été données hier, 02 août 2017, au cours de la 2e session ordinaire du Conseil national du 4e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), sous la présidence du ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, Louis Paul Motaze. En rappel, le Conseil national du 4e RGPH, c’est cette instance qui est chargée d’orienter ses activités, d’adopter son budget. Un point qui était inscrit à l’ordre du jour des travaux d’hier, bien que son montant n’ait pas été communiqué à la presse. C’est également le conseil national du 4e RGPH qui va soumettre au Premier ministre les résultats de ce recensement. Il peut aussi se prononce sur les questions techniques qui lui sont soumises par le Comité technique et la Coordination nationale. Et enfin, il adopte le rapport général du 4e RGPH. S’agissant des autres activités préparatoires à ce 4e RGPH, le plan d’action du Bucrep, l’organe technique en charge de cette opération, prévoit entre autres dès septembre prochain, le traitement des données cartographiques et la production des cartes des zones de dénombrement, mais également l’acquisition de 33 000 smartphones et accessoires pour le dénombrement principal, ainsi que d’autres matériels. Ce mois d’août, l’on annonce l’accueil de la 2e vague des démographes et statisticiens pour la supervision des activités du dénombrement, mais également l’organisation d’un atelier de mise à niveau des cadres (superviseurs techniques départementaux) de la coordination nationale. Dès octobre prochain, l’on acheminera le matériel et les équipements/accessoires dans les chefs-lieux d’arrondissements. Une campagne de sensibilisation sur l’ensemble du territoire national est annoncée dès septembre, de même que la formation des contrôleurs, pour finir avec celle des agents recenseurs et chefs d’équipe. Revenant hier sur la spécificité du 4e RGPH, Louis Paul Motaze, Minepat et président du Conseil national du 4e RGPH, a indiqué que ce recensement va effectuer un saut qualitatif grâce à son arrimage au numérique, conjugué à un programme d’assurance qualité. Avec pour souci majeur, précise-t-il, davantage de célérité, de fiabilité et de crédibilité au niveau des résultats. Mais, prévient le Minepat, l’organisation d’un recensement général de la population et de l’habitat est une opération lourde et onéreuse. Néanmoins, elle permet de recueillir des données sur la population et l’habitat devant permettre au gouvernement d’actualiser et de formuler ses politiques sectorielles.