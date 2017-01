Cameroun - Tourisme: Le Mintoul évalue les retombées de la CAN féminine 2016

La 10 ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine organisée au Cameroun du 19 novembre au 03 décembre 2016 fait encore parler d’elle. Ceci grâce aux changements qu’elle a enclenché sur les plans sportifs et touristiques. Pour accueillir cette compétition, le pays hôte s’est doté de nouvelles aires de jeu, dans les villes de Limbé, de Bafoussam, celle de Yaoundé ayant connu des aménagements. Aussi, plusieurs promoteurs de formations hôtelières se sont-ils mis à la restructuration de leurs espaces. Toujours à la veille de cet événement sportif, le Cameroun a reçu la visite de Talef Rifaï, Secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme. C’est le bilan dressé grosso modo par Bello Bouba Maïgari, ministre du Tourisme et des Loisirs (Mintoul) au cours d’un échange avec les journalistes jeudi 22 décembre 2016. Le Mintoul tenait à préciser qu’à Limbé, l’une des villes ayant abrité la CAN, trois hôtels ont revu

à la hausse leur capacité d’accueil. Il s’agit, du Mountain Hôtel, dont le nombre de chambre est passé de 99 à 156 en plus d’un nouveau restaurant thématique, d’une salle de fitness équipée, des salles de sauna et de hammam. Le Parlemantarian est passé de 30 à 76 chambres avec une nouvelle piscine, un restaurant, un terrain multisport. A Atlantic Beach, quatre bâtiments ont été construits avec 12 chambres chacune. En dehors de ces rajustements, le Cameroun a été honoré de la présence de Talef Rifaï. Le SG de l’OMT, pendant son séjour de quatre jours (du 19 au 22 novembre 2016) a visité le site d’Ebogo dans la région du Centre, les plages de Kribi-Campo au Sud, le Lac Awing au Nord-ouest et la réserve de faune de Ma mbed mbed dans la région de l’Extrême-Nord. Avant de plier bagage il a également discuté avec les autorités de notre pays de l’état de la coopération entre l’OMT et le Cameroun. Au sortir de là, le SG de l’OMT a proposé quelques pistes pour améliorer l’attractivité de la destination Cameroun en suggérant des mesures de facilitation de l’obtention des visas et en proposant de relayer cette destination au-delà des frontières. En outre, l’hôte n’a pas manqué de rappeler aux autorités la nécessité d’établir un compte satellite du tourisme pour mieux appréhender les statistiques ainsi que l’apport de ce secteur dans l’économie nationale. En attendant l’application de ces idées sur le terrain, le gouvernement consent ses efforts pour la préparation de la CAN masculine 2019.