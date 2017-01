Cameroun: La place de la France reste forte dans l'économie camerounaise

Beaucoup d’idées reçues circulent sur l’état de la présence française au Cameroun, notamment depuis que le pays a décidé de diversifier ses partenariats en s’ouvrant à la Chine, à l’Inde ou à la Turquie. La chronique médiatique aime retenir de la France quelques contrats publics attribués aux entreprises de travaux publics pour la réalisation des infrastructures, la concession des terminaux des ports, avec Bolloré, les télécoms avec Orange ou les paris avec le PMUC. La présence française est bien plus importante. Les Camerounais n’aiment pas seulement le vin français frappé du logo « Bordeaux » ou « Haut-Médoc », en nette progression de ventes avec l’ouverture partout dans les villes de caves très courues, ils sont aussi sous le charme du luxe made in France. Porter du Jean Paul Gautier, Coco Chanel, Louis Vuitton, etc., est un signe de distinction et du chic à la française et ne passe

pas inaperçu. Ce que les Camerounais ignorent aussi, c’est que la distribution des médicaments présents dans les pharmacies et officines privés est contrôlée à 80% par deux entreprises françaises : Ubipharm et Laborex. Un quart des produits cosmétiques consommés au Cameroun est issu de la France, dont les produits sur ce segment sont particulièrement prisés par les femmes. Toutes ces activités sectorielles sont monitorées par Business France, organisme d’accompagnement des entreprises françaises dans le monde, dont le bureau à Douala ne chôme pas. Il existe donc un comportement schizophrénique des masses populaires qui aiment ce que la France produit mais développent de plus en plus un sentiment anti-français. Le fait est que l’économie n’entend pas le langage des débatteurs.Le ministère camerounais des Finances a publié en novembre 2016 l’état de sa balance de paiements pour l’année 2015, qui traduit ses échanges avec l’extérieur. Le solde de sa balance commerciale est déficitaire avec le Nigeria, la Chine et la France. Avec l’Hexagone, le déficit commercial est une vieille habitude pour le Cameroun. Il est estimé à 230 milliards de FCFA en 2015. Ce qu’il faut cependant noter est un rétrécissement de l’écart depuis trois ans. L’excédent des échanges commerciaux de la France avec le Cameroun était de 278 milliards de FCFA en 2014 et 320 milliards de FCFA en 2013. Cette contraction résulte de la forte hausse des importations françaises en 2015 et d’un très léger recul des exportations. Ces dernières ont baissé de 1,5 % de 2014 à 2015, à 430 milliards de FCFA, après une baisse de 7,5 % de 2013 à 2014. Les importations françaises depuis le Cameroun ont connu une hausse de 27 % pour atteindre 193 milliards de FCFA en 2015. La France est le troisième partenaire commercial du Cameroun, derrière la Chine et le Nigeria. Au cours des vingt dernières années, ses parts de marché ont sans cesse reculé, en passant de 38 % en 1990 à près de 14 % en 2013. Même si elles sont remontées à 17,8 % en 2014, la France n’a pas retrouvé sa place de premier partenaire commercial du Cameroun perdue en 2012 au bénéfice de la Chine. La montée de la Turquie peut dans les prochaines années modifier le classement. Malgré tout, la France reste le deuxième fournisseur en biens et services devant la Chine. Le Cameroun achète à la France des produits pharmaceutiques, des produits agricoles, des biens d’équipements (équipements de communication et ordinateurs) et des véhicules automobiles. La France lui achète des produits tropicaux et sylvicoles (le bois), des produits pétroliers et l’aluminium.