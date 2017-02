Cameroun: Le prix bord-champ du cacao stagne à 900 FCFA au mois de février 2017

Pour André Belebenié, le président national des producteurs de café et de cacao du Cameroun, « cette stabilité à un prix aussi bas, due à la longue sécheresse, ne change pas que la filière cacao vit une mauvaise période car, comparativement à la même période en février 2016, le prix bord champ était de 1550 FCFA contre 900 FCFA en février 2017 ». Emmanuel Awaha Nkok, cacaoculteur à Libong dans la région du Centre, pour sa part, reste optimiste. Il espère que « le prix du kg du cacao va remonter avec l’arrivée de la petite saison des pluies en mi-mars prochain ». James Lobe, agriculteur dans le Sud-ouest, lui, continue de déplorer que les exportateurs n’achètent pas aux prix homologués par l’Office national du cacao et du café (Oncc), qui est actuellement de 930 FCFA le kg au minimum et de 1050 FCFA au maximum. Il propose que,

« l’Oncc envoie des missions de contrôle sur le terrain pour sanctionner les exportateurs qui n’achètent pas au prix réglementaire ». Mais un exportateur sur la place de Douala rétorque : « les prix de l’Oncc ne peuvent pas être respectés parce qu’ils ne tiennent pas compte de tous les investissements que nous mettons en œuvre en termes de véhicules, carburants, personnels à payer. Sans oublier que les routes sont enclavées et donc, difficiles d’accès. »