La camerounaise Gwendoline Abunaw nommée DG d'Ecobank Cameroun

La nouvelle est tombée hier 27 avril 2017 à Ecobank Cameroun. La Camerounaise Gwendoline Abunaw est désormais le nouveau directeur général de la filiale locale de la banque panafricaine au Cameroun. Jusque-là directrice générale adjoint de la banque, elle remplace à ce poste le Sénégalais Moustapha Fall, muté depuis quelques temps au siège du groupe Ecobank à Lomé au Togo, où il va occuper de nouvelles fonctions. Il aura notamment en charge l’audit du groupe, si l’on en croit des sources qui lui sont proches. Moustapha Fall était à la tête d’Ecobank Cameroun depuis février 2012. La nouvelle directrice générale de cette banque prend les commandes au moment où cette banque semble être en pleine expansion. Elle a donc plusieurs défis à relever notamment réaliser le rêve de son prédécesseur qui était de faire entrer la filiale camerounaise de la banque panafricaine dans le trio de tête des meilleures

banques au Cameroun. Pour y arriver, elle va devoir s’appuyer sur sa riche expérience dans le secteur bancaire, où elle a déjà roulé sa bosse. Elle y a fait ses débuts en 1998 à la Standard Chartered Bank Cameroon. Son ardeur au travail et son professionnalisme la conduisent par la suite à Ecobank. Ici, elle va gravir plusieurs échelons jusqu’à occuper le prestigieux poste de directeur général adjoint de la banque. Sur le plan académique, elle est détentrice d’un MBA en finance après un bachelor en banque et finance décroché à l’université de Buea. Avant sa nomination à la direction générale d’Ecobank Cameroun, ses efforts au sein de la banque panafricaine avaient déjà été récompensés. Puisqu’en 2014, elle a été nommée administratrice au conseil d’administration d’Ecobank Cameroun. Gwendoline Abunaw aura donc la charge de porter encore plus haut la banque qui, ces dernières années, n’a pas cessé d’afficher des résultats positifs. Selon des responsables d’Ecobank Cameroun, elle a réalisé en 2015 par exemple, un résultat net de 6,38 milliards FCFA, soit une hausse de 5% par rapport à l’année précédente. En outre, les dépôts de la clientèle ont connu un accroissement de l’ordre de 24% par rapport à l’année 2014. Au cours de ces dernières années, la banque panafricaine s’est également démarquée par sa contribution au financement de l’économie camerounaise. Ecobank a en effet été l’un des arrangeurs du dernier emprunt obligataire lancé par l’Etat du Cameroun le 20 septembre 2016. Elle a été associé à d’autres emprunt à l’Etat. C’est notamment Ecobank qui a conduit le pool bancaire qui a accordé un crédit de 25 milliards en avril 2015 pour le financement d’une partie du plan de relance de la Camair-Co. Par ailleurs, la filiale camerounaise de la banque panafricaine s’est vu décerner en 2016 la distinction de meilleure banque au Cameroun pour la quatrième année consécutive par le magazine britannique « The Banker ».