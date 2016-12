Cameroun: Quand les réseaux sociaux prennent le pouvoir

Beaucoup parmi ceux-ci ne les ont découverts que sur Facebook. Pour les railler certains les appellent « Rédacteur en chef de Facebook ». 237online.com Eux se considèrent comme des « Alertes». Une « mission » à laquelle ils s’attèlent tant bien que mal. Au cours de ces derniers mois en effet ils ont très souvent eu la primeur de l’actualité camerounaise qui était aussitôt relayée sur Facebook avant que les autres médias ne prennent le relais. Si bien que leurs pages sont devenues des sources d’information pour certains journalistes. Fausse ou vrai, une information postée par l’un d’eux crée le buzz. Le 22 mars 2016, Corinne Nchi a accouché prématuré- ment de quintuplés tous décédés quelques minutes après leurs naissances. Pour Alferd Nkimih, le père, il ne fait aucun doute que les négligences du corps médical sont à l’origine de ce drame. Avec son autorisation, les photos des cadavres de

ses enfants sont publiées sur Facebook relevant au grand jour le drame qui est le sien et poussant les autorités camerounaises à s’expliquer. Avant, il y a eu l’affaire Koumatekel. C’est sur Facebook ensuite sur Whatsapp que le monde entier a découvert la vidéo amateur montrant son éventration et l’histoire de son décès. Pendant plus d’une semaine les réseaux sociaux se sont enflammés au point de conduire une mobilisation spontanée. Qu’il s’agisse du drame d’Eseka ou tout récemment des émeutes de Bamenda et de Buea c’est encore sur les réseaux sociaux qu’on a découvert les premières images du déraillement tout comme des affrontements entre force de l’ordre et populations. On y avait ou presque minute by minute le film des événements. Pour de nombreux experts, les évolutions technologiques de ces dernières années sont en train de modifier le fonctionnement de la sphère publique en introduisant de nouvelles façons de communiquer et de traiter l’information. « Les réseaux sociaux ont donné à la parole du peuple une visibilité inédite », analyse Jean Pierre Boep, expert en digital. Selon les informations publiées par le blog histoiresdecm de Chedjou Kamdemn, sur environ 2,61 millions de camerounais actifs sur Internet au premier semestre de 2016, on compte plus de deux millions inscrits sur Facebook seulement. Twitter enregistre également de nombreux abonnés au Cameroun.