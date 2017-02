Cameroun : L'Ecole Normale Supérieure de Bamenda dotée d'un Département de Lettres Modernes Françaises

A la faveur de ce décret du Ministre Jacques FAME DONGO, l’ENS de Bambili comptera d’ores et déjà 11 départements, et son tout premier où les enseignements sont dispensés à plein régime dans la langue de Molière. C’est en application des dispositions du décret no 2011/045/ du 08mars 2011, portant organisation administrative et académique de l’Université de Bamenda qu’a été créé en son sein ce département dont le nombre d’unités et de laboratoires sera défini proportionnellement à l’éventail des spécialités recensées dans la discipline, et ce, sur proposition du vice Chancellor, après avis du conseil de l’université. Entre les lignes de l’arrêté ministériel, il est également précisé que le département de Lettres Modernes Françaises de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Bamenda sera soumis aux dispositions générales des lois et décrets qui régissent les établissements de l’Université de Bamenda, ce qui induit que le régime des études, des examens autant

que des programmes seront synchronisés selon les règlements de la dite institution.On se souvient que ce sont deux décrets du chef de l’état et une décision du MINESUP, qui ont consacrés en décembre 2010 la création de l’Université de Bamenda, huitième institution académique sous la tutelle de l’état. A elle sont rattachées deux grandes écoles dont, l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET) et l’Ecole Normale Supérieure pour laquelle le répertoire des départements disponibles se plafonnait encore à dix entrées, notamment avec ceux de Biologie, de Chimie, de Mathématiques des Sciences Economiques, et de Physique pour les disciplines scientifiques et les départements de spécificité littéraire à savoir, Géographie, Histoire, Géologie, Lettres Modernes Anglaises et le département des Lettres Bilingues, le seul d’ailleurs où les apprenants sont conjointement sinon passablement édifiés dans les deux langues officielles que sont le Français et l’Anglais. L’annonce de la création de ce onzième département dans les murs duquel sera usitée essentiellement la langue Française, sonne dès lors comme une volonté des officiels camerounais de rétablir l’équilibre, et sans doute, de poser les jalons d’un bilinguisme effectif dans les institutions universitaires de culture anglo-saxonne.Cependant, aucune date ne filtre en ce qui concerne la mise en exécution de cet arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur, mais en attendant sa mise en application qui incombe au vice-Chancellor et le directeur de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université de Bamenda, des camerounais à l’instar de Paul, enseignant, s’interrogent voire s’insurgent à ce sujet car ne voyant pas « l’opportunité de la signature et de la publication de cette note au moment même où la tension est encore vive dans les régions anglophones et que les cours n’ont pas totalement repris dans nombres d’établissements tant du primaire, du secondaire que du supérieur » .Trouvez ci-dessous la note du Ministre de l’Enseignement Superieur