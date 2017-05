Cameroun - PHOTOGAME : Le thème du mois de juin : « Les Enfants »

« Le rire d’un enfant illumine la maison », ne dit-on pas ? Partagez donc votre expérience avec ces petits bout de choux qui nous comblent d’amour, et entrez-vous aussi dans le livre d’or des

lauréats !

Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées du 15 mai au 14 juin et les votes se feront du 15 au 30 juin 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser

vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !