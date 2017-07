Cameroun - Budget: Plus de 60 milliards de frais de bouche et de mission

Le chapitre de dépenses assigné au paiement des frais de « représentation, de mission, de réception et de cérémonies », selon la terminologie budgétaire, a augmenté de 4 milliards de FCFA. Son montant était de exactement 55,9 milliards en 2016, quand il avait subi une importante baisse de près de 10 milliards par rapport à 2015. En 2016, le gouvernement est tranquillement revenu au niveau de la barre des 60 milliards enregistrés en 2014 pour les frais de bouche, de réception et de mission. Le classement du hit-parade des administrations les mieux loties dans cette rubrique est bien disputé. Malgré tout, la présidence de la République garde le haut du pavé avec 8,1 milliards consacrés aux frais de bouche, de représentation et de mission. Ce montant est en hausse de 500 millions de FCFA par rapport à 2016. Quand on y associe les services rattachés, l’enveloppe monte à presque

9 milliards. Ainsi, quand le chef de l’Etat parle, entre autres, de « l’accroissement excessif des missions notamment à l’étranger », peut-être devrait-il déjà regarder dans son entourage immédiat. Le ministère des Sports arrive loin derrière avec une enveloppe de près de 6 milliards. Elle est constante par rapport à 2016. Ce montant représente le tiers du budget de fonctionnement de ce ministère fixé à plus de 19,4 milliards. Ce montant se justifie généralement pour des raisons de prise en charge de la participation des équipes nationales du Cameroun aux compétitions internationales. En l’occurrence, l’actuelle CAN qui se dispute au Gabon, qui nécessite la prise en charge de la délégation camerounaise. Il faut aussi tenir compte de la participation des équipes locales aux compétitions africaines, car elles prennent le statut de l’équipe nationale. Le ministère des Enseignements secondaires arrive en troisième place avec 2,9 milliards, en légère hausse de près de 100 millions de francs CFA. Le ministère de l’Agriculture est dépassé par le ministère délégué à la Défense. Le Mindef affiche 2,8 milliards, lui aussi en très légère augmentation. Le Minader descend à avec un montant de 2,2 milliards (contre 2,1 milliards en 2016), là où il s’en sortait avec 3,4 milliards en 2015.1. Présidence et services rattachés: 9 milliards2. Ministère Sports: 6 milliards3. Ministère des Enseignements secondaires: 2,9 milliards4. Ministère de la Défense: 2,8 milliards5. Ministère de l’Agriculture: 2,2 milliards