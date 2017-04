Cameroun - Camair-Co: Comment Mefiro Oumarou est tombé

Hier aux environs de 14h45, l’annonce du conseil d’administration de la Cameroon Airlines (Camair-Co) a créé un climat de fête au Hilton Hôtel. Au 10ème étage de cet hôtel, hors de la salle, les journalistes sont aux aguets. Ils attendent la confirmation du limogeage du directeur général, Ernest Dikoum, qui dirige cette compagnie depuis huit mois, sans contrat. Pour le plus grand nombre, les carottes sont cuites. Ce dernier sera aperçu au hall de l’hôtel quelques minutes avant l’arrivée du ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo’o. Le sourire en coin, Ernest Dikoum ne montre pas des signes d’inquiétude. Pourtant, dans une salle du 10ème étage, son supposé remplaçant, membre du conseil d’administration, Alexandre Schouamé, est bien installé. Dans la salle attenante à celle-ci se trouve le ministre des Transports et quelques personnalités dont le Dg de l’Autorité aéronautique civile du Cameroun, Paule Koki Assoumou. A quelques minutes du

huis-clos du conseil d’administration, le ministre délégué Mefiro Oumarou, a le visage grave comme si on venait de lui annoncer la fin du monde. Pour autant, rien ne filtre sur l’ordre du jour du conseil. Pendant les 30 minutes d’attente, des noms circulent sur les réseaux sociaux, tout comme parmi les journalistes affalés sur les chaises du Hilton. Des interrogations fusent de toutes parts. Un premier nom sort. Alexandre Schouamé. Il est présenté comme la personnalité proposée par Mefiro Oumarou, pour le poste de Dg. Un autre nom fuite : Magloire Ngbwa, présenté comme le préféré du ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo’o. Après quoi, la porte de la salle s’ouvre brutalement. Les journalistes accourent. Une fausse alerte. Mais personne parmi les hommes de médias n’imagine que le début de la fin du Pca de Camair-Co mijote sur les fourneaux. Mefiro Oumarou est débarqué au profit de Louis Georges Njipendi Kouotou, originaire comme lui du département du Noun. Âgé de 45 ans, ce dernier devient le quatrième président du conseil d’administration de Camair-Co en six ans. Administrateur civil principal en service au secrétariat général de la présidence de la République (d’où sa proximité alléguée avec Ferdinand Ngoh Ngoh), il est en même temps membre du conseil d’administration de la Cameroon Development Corporation (Cdc) et de la Société nationale de transport d’électricité (Sonatrel). Njipendi Kouotou est diplômé de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (Enam) et de l’Ecole nationale d’administration (Ena) de Paris. Il est également titulaire d’une licence et d’une maîtrise en droit. Il a travaillé au secrétariat général du ministère des Relations extérieures... sous le magistère de Ferdinand Ngoh Ngoh. «Le secrétaire général de la présidence l’a fait nommer Pca pour séparer la bagarre entre le ministre des Transports et son ministre délégué », lâche un journaliste. « Le nouveau Pca arrive au moment où Camair-Co connaît une situation de déliquescence au niveau de son exploitation. Sans oublier que le plan de relance proposé par le constructeur Boeing est en pleine implémentation », indiquera Edgard Alain Mebe Ngo’o, dans son discours d’installation.