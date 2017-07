Cameroun : Kiro'o Games tend la main à 10000 startupers d'Afrique-centrale

La vidéo de lancement du programme Kiro'o Rebuntu (mélange de Reboot et Ubuntu; un modèle de prospérité basé sur les racines africaines, qui prend en compte l'ère technologique actuel) plafonne déjà, après quelques semaines seulement qu'elle a été mise en ligne, les 35000 vues ; preuve que l'initiative est bien reçue. Pas osé de croire que plus rien ne sera comme avant pour les startupers qui le suivront tant c'est du haut de 13 années à s'astreindre aux difficultés assez récurrentes chez les entrepreneurs, que l'entreprise Kiro'o Games, s'étant forgée un modèle économique singulier, fait ce pont d'or à quelques 10000 startupers d'Afrique. Ce n'est pas tous les jours qu'on a vu une entreprise tenue par un jeune, récolter non pas des banques(classique) mais des investisseurs, 130 millions de FCFA (levée de fonds) au fil de deux années seulement (2013-2015), c'est rarement qu'on a vu une telle structure tenir bon

voire, innover selon les exigences de son environnement avec un personnel quasi-inexpérimenté recruté à petit budget. C'est l'exploit qu'a réalisé la société que tient à bouts de bras le jeune camerounais Olivier MADIBA pour qui, il est indubitable que le Web 3.0 ouvrira un monde basé sur l'économie partagée aux jeunes créateurs, un monde où les plus pro-actifs seront les rois. S'il peut se féliciter d'en être du fait du raz de marrée qu'a créé sa trouvaille sous le ciel de la technologie, le promoteur de Kiro'o Games tient à partager son secret avec ses congénères d'Afrique Centrale qui souhaiteraient en savoir. Une manière de soutenir la jeunesse africaine qui entreprend, mais dont la pertinence des productions n'empêche pas qu'elle soit mise à l'index par les banques comme l'a été Kiro'o Games en 2013. Le programme Kiro'o Rebuntu , pour l'entame, sera essentiellement axé sur du coaching en ligne ( mentoring online) et deviendra un projet de Finance Technologique (Fintech) par la suite. Les modalités de participation entre autres informations sont accessibles sur le siteweb de Kiro'o Games.





Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com