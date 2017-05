Affaire Ivo Fomusoh FEH et ses co-accusés: La guerre des appréciations à Yaoundé

D’emblée, il faut dire que le gouvernement camerounais et la communauté des défenseurs des droits humains ne s’accordent sur le motif de condamnation de Ivo Fomusoh Feh et de ses deux co-accusés - Afuh Nivelle Nfor et Azah Levis Gob. Le 2 novembre 2016, le tribunal militaire de Yaoundé reconnaît coupables de « non-dénonciation d’actes terroristes » les trois jeunes Camerounais. Chacun est alors condamné à 10 ans d’emprisonnement, sur la base de ce Sms : « Boko Haram recrute des jeunes à partir de 14 ans. Conditions de recrutement : 4 matières au Gce y compris la religion ». Message reçu en décembre 2014 par Ivo Fomusoh Feh puis envoyé à ses deux amis. Quelques temps après, le Réseau des défenseurs des droits humains lance une campagne pour faire comprendre à la communauté nationale et internationale que les trois jeunes sont condamnés pour avoir partagé « une plaisanterie,

un humour ». C’est donc dans la continuité de cette activité qu’une mission de plaidoyer d’Amnesty international conduite au Cameroun par Alioune Tine - directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a programmé donner une conférence de presse pour dévoiler le contenu des milliers de lettres du monde entier contenant des messages demandant au président Paul Biya de libérer les 3 jeunes condamnés à 10 ans de prison. Cette conférence qui devait être animée par Fomusoh Eric - représentant familles des détenus, Mme Cyrille Bechon - directrice exécutive Ndh-Cameroun, Me Modou - avocate, a été interdite par le sous-préfet de Yaoundé 1 er - Jean Paul Vital Tsanga Foé admis à faire valoir ses droits à la retraite le 22 mai 2017, pour « menace de trouble à l’ordre public ». Et Alioune Tine a tout de même l’opportunité de s’adresser aux journalistes présents. « Nous sommes très désolés de ne pas pouvoir tenir cette conférence de presse, en dépit de toutes les procédures légales respectées par l’organisation, parce que le régime de la conférence de presse est celui de la déclaration au préalable. L’information a été donnée et rappelée aux autorités, Nous sommes extrêmement surpris de l’interdiction de cette conférence dont l’objectif unique était de présenter plus de 300 000 pétitions portant des messages venant du monde entier pour demander au président Paul Biya de libérer sans condition l’étudiant Ivo et ses amis qui, dans le cadre d’une plaisanterie, se retrouvent avec 10 ans de prison », s’est désolé le directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Martelant que « si aujourd’hui l’humour peut mener des gens en prison, c’est que nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante ». Prompte réaction de quelqu’un se trouvant dans le hall de l’hôtel : « si c’était une plaisanterie, elle était de mauvais goût. Ce d’autant plus vrai que certaines localités de la région de l’Extrême-nord du Cameroun, faisaient face en ce moment-là à des attaques répétées des terroriste de Boko Haram se soldant par des enlèvements de personnes, des pertes en vies humaines et d’importants dommages matériels ». Après avoir déploré l’attitude des autorités camerounaises qui s’inscrivent dans une logique de déni des droits fondamentaux, condamné les atteintes répétées aux droits humains, et dénoncé le fameux concept de trouble à l’ordre public régulièrement utilisé pour assassiner les libertés publiques et les droits humains, Nouveaux droits de l’homme-Cameroun a remercié et félicité Amnesty international pour son soutien et son accompagnement dans la protection des droits de l’homme au Cameroun. Le procès en appel, repoussé à plusieurs reprises, est prévu le 15 juin 2017.