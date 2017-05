Cameroun: Le Minader prescrit l'usage éthique des produits phytosanitaires

Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, ambitionne d’être autosuffisant sur le plan alimentaire d’ici les prochaines années. Un objectif qu’il s’est fixé, à travers son Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) à l’horizon 2035. Mais, dont la matérialisation passera absolument par une agriculture de seconde génération, où l’usage des produits phytosanitaires ne manquera pas au rendez-vous. Le ministre de l’Agriculture et du développement rural (Minader), Henri Eyebe Ayissi, en est bien conscient. Lui, qui a officiellement lancé la session 2017 des formations conjointes Minader/Croplife Cameroun, à Mbalmayo le 15 mai 2017, au profit des acteurs du monde agricole. Des formations à travers lesquelles, le gouvernement travaille avec Croplife Cameroun, à promouvoir des démarches de maîtrise des effets des pesticides, promouvoir une utilisation raisonnée des pesticides dans les pratiques culturales. A en croire le Minader, la tenue d’une productivité, dépend des intrants agricoles de qualité. «

Et dans ces intrants agricoles, il y a des engrais. Nous travaillons à rechercher la productivité, tout en veillant à concilier cela avec la protection de l’environnement, la prise en compte de l’écosystème. Et là, nous sommes dans une dynamique globale, au niveau des Nations Unies, au niveau de la FAO, tendant à veiller à ce que celle-ci soit pérenne dans le cadre de la philosophie du développement durable. Nous travaillons à former le personnel, à former ceux qui sont dans la chaîne de l’utilisation des engrais, de la commercialisation des engrais, des pesticides en particulier. C’est pourquoi nous invitons les différents intervenants à s’approprier les règles liées à l’utilisation éthique et responsable des produits phytosanitaires.», fait savoir Henri Eyebe Ayissi, précisant que les pesticides ont des effets nocifs sur la terre et les personnes. Selon le président de Croplife Cameroun, Henri Fosso, l’association qu’il dirige a été créée en 1989 sous l’appellation d’UPAC (Union phytosanitaire d’Afrique centrale), avec pour but de faire la promotion des « directives FAO en matière de gestion responsable des pesticides ». Au cours des 28 dernières années, Croplife Cameroun a activement participé à la mise en place de la loi sur la protection phytosanitaire et ses décrets et arrêtés d’application ; et à l’animation des divers séminaires sur les questions touchant à son activité (lutte intégrée, biotechnologies, commerce illicite des pesticides, gestion des stocks obsolètes, gestion des emballages vides de pesticides, harmonisation des législations phytosanitaires en Afrique centrale, etc.) « Mais, notre réalisation la plus perceptible et constante, ce sont les formations conjointes que nous dispensons chaque année avec le Minader dans les 10 régions du pays. Formation à la fois variée dans les thèmes qu’elle aborde : identification des maladies, les bonnes pratiques agricoles en matière de pesticides, sécurité lors du stockage-transport et pendant l’emploi des pesticides, le calibrage des appareils, les mesures d’urgence en cas d’intoxication, etc.