Cameroun - Hugo BROOS: «c'est moi le seul qui décide… ou je démissionne ! »

« Je vous dis et ce sera pour la dernière fois, peut-être dans le passé ça a été différent, il n’ya aucune influence de n’importe qui… c’est moi qui décide et c’est moi seul qui décide. Et si demain, vous pouvez être certain, le Président me disait coach il faut prendre ce joueur là, je démissionne directement » a dégainé Hugo BROOS sous un ton dure, devant une nuée de journalistes qui semble-t-il n’ont pas cessé de l’accabler d’allégations allant dans le sens de démontrer qu’il est instrumentalisé. Le Belge n’y va pas du dos de la cuillère pour expliquer les raisons de l’écartement de Clinton NJIE qui était des Champions d’Afrique. «Tout le monde me dit, et moi-aussi je le sais, que c’est un joueur qui a de très bonnes qualités. Le problème c’est qu’il ne montre presque jamais ses qualités pendant les matchs. On l’a vu à la Coupe d’Afrique. Les performances qu’il a produites n’étaient pas à son niveau… JE PENSE QU’IL NE MERITE PAS D’ETRE CONVOQUE MAINTENANT ».

Quid des 15 sélectionnés toujours absents ?

Des 23 joueurs sélectionnés par Hugo BROOS, seulement 8 ont jusqu’ici répondu à l’appel après le début hier du stage de préparation pour la coupe des confédérations. L’entraineur a décidé de combler ce vide en alignant 10 joueurs locaux sélectionnés dans l’équipe des lions A,’ pour ce stage prévu se tenir jusqu’à jeudi prochain à Yaoundé (avant que le staff ne s’ébranle à Malabo le vendredi prochain pour la suite). Le premier match des lions aura lieu le 10 juin contre le Maroc ; rencontre comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Suivra en guise de tour de chauffe en vue de la coupe des confédérations- dont le coup d’envoie sera donné le 17 juin prochain-, une rencontre en amical entre les poulains d’Hugo BROOS et la Colombie le 13 juin au stade Colesiuem Alfonso Pérez de Getafe (Espagne).



Trouvez ci-dessous Liste des A' invités à s'entraîner avec les Lions Indomptables



Gardien de but :

Mbem Léopold (Yong sport)

Anye Derrick (Union)



Défenseur Central :

Junior Ndedi (New Star)

Dagobert Mboma (Canon)



Latéral gauche : Arrey Dustin (Dragon)

Latéral droit : Ambassa Fabrice (New Star)

Milieu récupérateur : Ballang Francis ( Bamboutous)

Milieu gauche : Patrick Mokolou ( Colombe)

Milieu droit : Mbitang Clarace ( Union)

Avant centre de pointe : Fosso Fabrice ( Eding)



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com