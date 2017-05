Cameroun: Le Musée national s'habille aux couleurs de l'Unité nationale

Pour la 45ème édition de la fête nationale de l’unité prévue ce samedi, le ministère de la Jeunesse et de l’éducation civique a institué le village de l’unité et de l’intégration nationale. Et c’est l’esplanade du musée nationale qui accueillie les Camerounais venus des quatre aires culturelles. L’objectif étant de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de solidarité, à travers des échanges socio-éducatifs et des activités ludiques et culturelles. Le tout adossé sur le thème du vivre ensemble. Du 15 au 18 mai 2017 le savoir-faire camerounais est donc à découvrir sur ce site historique. L’ancien palais abrite diverses activités. Notamment des spectacles artistiques, des jeux et attractions diverses. A côté du divertissement, figurent également des conférences-débats. Sur site, il s’agit d’exposer l’histoire du Cameroun, les prouesses des forces de défense, les victoires du Cameroun et les avancées dans la mise en œuvre des projets structurants. Plusieurs départements ministériels

vont proposer des stands très pratiques pour l’information du citoyen. Pour quelques habitants de Yaoundé, l’émotion est grande une fois en ces lieux. « Ça fait un frisson de voir plusieurs personnes venir vivre ce que nous vivons là aujourd’hui. Tout à l’heure à l’entrée, j’ai été impressionné, je disais d’ailleurs même à mon frère à côté que est-ce-que tu mesures même la richesse de notre pays. Ces danses traditionnelles me font frissonner » dixit un visiteur. « Ça c’est quelque chose de fantastique. La remarque que je viens de faire c’est qu’au Cameroun, nous sommes tous frères, ce village est le prolongement du vivre-ensemble » précise un autre.