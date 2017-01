Cameroun - Grève des enseignants anglophones: Des négociations encore sereines

Hier jeudi 12 janvier 2017, à 19h, les travaux du comité ad hoc interministériel chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones se poursuivaient encore dans la salle des conférences des services du Gouverneur de la région du Nord Ouest. 237online.com Contrairement à ce qui s’était passé le 27 décembre 2016, les parties sont restées sereines toute la journée. Comme la dernière fois, la presse a été tenue à bonne distance de la salle des travaux. Mais de sources bien informées, le gouvernement et les grévistes étaient parvenus au moment où nous allions sous presse, à un accord sur trois des quinze points inscrits à l’ordre du jour de la session. Le premier concerne le redéploiement des personnels enseignants dans les deux sous-systèmes d’éducation. Pour mémoire, le Ministre des Enseignements Secondaires a fait des avancées le 6 janvier dernier en réaffectant

131 professeurs, dont 106 dans la zone anglophone. Restent les personnels administratifs et enseignants des universités de Buéa et Bamenda pour l’enseignement supérieur et le cas marginal des écoles primaires et maternelles. Le second point concerne la création d’une école nationale supérieure polytechnique pour les anglophones, à brève échéance. Si l’on en juge par le rythme des travaux d’hier, la session devrait durer plusieurs jours. Malgré les plaintes de séquestration faites la dernière fois par les syndicalistes enseignants, les autorités administratives n’ont pas dérogé à l’option de la militarisation de la ville. Hier, les services du gouverneur étaient sous contrôle des unités spéciales de la police et de la gendarmerie. Les entrées étaient prohibées.