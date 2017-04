Cameroun : Les Avocats des Régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest en service dès le 02 mai 2017

Cette information contenue dans communiqué de presse signé ce 09 avril 2017 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Cameroun émane d’un Conclave d’anciens Avocats du Nord-ouest et du Sud-ouest tenu le 08 avril dernier. Entre les lignes de cette note du Me J. NGNIE KAMGA, il est clairement indiqué que « les Avocats des Régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest reprendront leurs activités le 02 mai 2017, dans l’attente de l’implémentation effective des recommandations du Comité ad hoc qui ont été adressées au Premier Ministre, et qui ont été approuvées par le Chef de l’Etat ». Si l’autorisation est donnée au Bâtonnier de l’Ordre de poursuivre le dialogue engagé avec le Gouvernement relativement aux revendications exprimées par les Avocats de la Common Law, il est précisé qu’il réunira de nouveau un Conclave le 30 juillet 2017 pour évaluer les progrès accomplis dans l’implémentation effective des recommandations

du Comité ad hoc.Cette décision est la preuve d’un dialogue progressif entre les officiels de Yaoundé et ces avocats indignés tant ils se félicitent des réponses du Gouvernement aux revendications exprimées par les Avocats anglophones, telles qu’annoncées par le Garde des Sceaux lors de sa conférence de presse du 30 mars 2017, et davantage de la création par le Ministre de la Fonction Publique d’un Comité Ad-Hoc chargé d’organiser le recrutement spécial d’Auditeurs de Justice et de Greffiers de culture Common Law. En filigrane de ce dialogue avec le gouvernement que des avocats entendent renforcer et perpétuer, en faisant à la fois montre de détermination et de responsabilité, ils portent la voix de tous les leurs, et n’ont pas moins affiché leur volonté de voir être libéré leur confrère Me Paul AYAH ABINE, avocat près la cour suprême, en détention depuis janvier 2017 au Secrétariat d’Etat à la Défense (SED) chargé de la gendarmerie.C’est Par Décision N° 038/BOABC/ADM/03/17 du 31 mars 2017, que le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Cameroun a mis en place ce Conclave d’anciens Avocats du Nord-ouest et du Sud-ouest, auquel ont été intégrés quelques jeunes. Une assemblée dont la mission était d’arrêter les modalités de reprise des activités professionnelles par les Avocats résidant dans le Nord-Ouest et le Sud-ouest. Pas osé de dire qu’en deux séances de travail, le 1er avril 2017 à Bamenda et sept jours après à Buea, les échanges ont été fructueux étant donné qu’on avance effectivement vers une reprise du service par les avocats des régions du Sud-ouest et du Nord-Ouest en cessation d’activités depuis un peu moins de cinq mois.