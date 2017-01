Echanges: Le Cameroun exporte plus de 70 produits vers la Cemac

Le Cameroun exporte plus de 70 produits vers ses voisins Cemac. Il s’agit de produits comme le plantain, l’oignon, la tomate, l’avocat, les bâtons de manioc, la carotte, le poivron. Mais aussi du thé, des chocolateries, des dentifrices, des huiles végétales, des huiles de beauté, des articles en aluminium, des allumettes, des savons, de l’eau minérale etc. 237online.com Pour s’en rendre compte, il suffit de se rendre dans les villes frontalières. Dans un article intitulé « Cameroun. Le commerce transfrontalier informel des produits agricoles et horticoles », Robert Nkendah et cie écrivent qu’en 2008, un volume d’un peu plus de 155 000 tonnes de produits agricoles a été expédié du Cameroun vers ses voisins de la Cemac pour une valeur estimée de presque 38 milliards de francs Cfa. En fait, Les flux transfrontaliers du Cameroun vers ses voisins Cemac s’organisent à partir des marchés frontaliers où les acteurs (grossistes,

détaillants, intermédiaires, exportateurs, etc.) se font confiance. Les exportations des produits vivriers vers la Guinée Équatoriale (l’un des pays, avec le Tchad et le Gabon, les plus dépendants du pétrole dans la région) en 2008 représentent 48 % des exportations des produits agricoles Camerounais vers la Cemac. Les pays qui achètent moins les produits vivriers camerounais sont la République Centrafricaine et le Congo. D’un autre coté, Le Cameroun est le principal marché d’exportation de la plupart des pays voisins, en particulier le Gabon, le Tchad et la République Centrafricaine. Le Tchad exporte la plupart de ses produits vers le Cameroun. Il y a quelques années, 19 entreprises camerounaises avaient été admises au régime préférentiel et commercialisent jusqu’à 145 produits sur l’ensemble du marché de la Cémac. Il en est ainsi de Sitron SA, de Nestlé Cameroun, de la Nouvelle parfumerie Gandour, de New foods Co, la Société camerounaise de plomberie et de ferronnerie (Socafer), a Société camerounaise de raffinage Maya & Cie (Scrm), la Société industrielle camerounaise de liquides alimentaires (Sicalia) etc. Qu’on se le dise. Le Cameroun importe aussi de la Cemac. Notamment les produits tels que les boissons liquides alcooliques, fruits comestibles, parfums et produits de beauté, poudres et explosifs, produits pharmaceutiques. Les échanges du Cameroun à l'échelle de la sous-région d'Afrique centrale constituent seulement près de 8% du total des exportations totales en 2003 et 2% du total des importations. Mais des chiffres actualisés et fiables n’existent pas encore.