Cameroun: Incidence de la crise anglophone sur la filière nigériane

Dans un contexte où l’intégration sous-régionale peine à se matérialiser en Afrique centrale et où les échanges intracommunautaires demeurent insignifiants, la crise anglophone risque de contribuer à l’éloignement du Nigeria. Ces régions constituent la porte d’entrée et de sortie des marchandises en provenance ou à destination du Nigeria qui est le premier partenaire commercial du Cameroun, avec plus de 4 000 milliards de FCFA d’échanges en moyenne chaque année, selon une étude de la Banque mondiale. La proximité avec le Nigéria est, de l’avis de nombreux experts, une grosse opportunité à saisir pour le développement économique du Cameroun. Ce pays qui compte plus de 180 millions de consommateurs se présente comme une sérieuse alternative pour le Cameroun. Mais l’instabilité dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest constitue une source d’inquiétude pour le développement des échanges entre les deux pays. Depuis plusieurs pays déjà, le Cameroun et le Nigeria

se rapprochent de plus en plus avec la réalisation de nombreux projets routiers pour améliorer les conditions de transport entre les deux pays. Cependant, dans une situation d’instabilité, comme celle qui prévaut actuellement, la circulation des personnes et des biens avec le Nigeria ne peut pas se faire dans de meilleures conditions à cause de la rupture de la courroie de transmission naturelle que constitue la zone anglophone du Cameroun. « Les régions anglophones du Cameroun ont une très forte proximité linguistique, sociologique et anthropologique avec le Nigeria, les traditions anglosaxonnes des affaires plus efficaces, une moindre bureaucratisation de la gestion et une très puissante diaspora dans ce pays. Cela leur donne un caractère hautement stratégique dans la coopération économique avec ce grand voisin », confie un économiste. Le Nigéria est d’ailleurs l’un des principaux fournisseurs du Cameroun qui y tire environ 20% de ses importations, alors qu’il exporte moins de 5% vers ce pays. Au-delà des échanges entre le Cameroun et le Nigeria, les deux pays constituent des voies d’accès privilégiées à leurs zones économiques respectives. Paul Biya a affirmé le 31 décembre 2016 : « Le Cameroun se trouve à la jonction des deux grands ensembles économiques d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale. Pourquoi n’ambitionnerait-il pas de devenir cette plaque tournante à laquelle la géographie le prédispose ? » D’où l’importance que les autorités camerounaises portent à la résolution de ce problème.