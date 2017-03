Cameroun - Humprey EKEMA MONONO: « les examens du GCE Board se préparent dans la sérénité »

Le délai de dépôt des dossiers pour les examens du GCE BOARD arrivé à terme ce mardi 28 février 2017, le secrétaire exécutif du General Certificate of Education a rassuré du déroulement sans anicroches des préparatifs pour les examens, s’est félicité du taux d’enregistrement non sans inviter les élèves à se mettre au travail.

« Avec l’affluence dans les différents centres on aura un peu plus de 100 000 candidats inscrits aux examens du GCE (…) sur l’ensemble du triangle national », c’est une estimation faite par Humprey EKEMA MONONO, le secrétaire exécutif du GCE Board au micro de nos confrères de la CRTV. A lui en croire, les préparatifs vont bon train dans les régions du Nord ouest et du Sud OUEST, il le corrobore en expliquant que les maisons d’habitation ont graduellement pris l’apparence des salles de classe avec des cours de rattrapage dispensés à plein régime par des répétiteurs et autres encadreurs. Il en a conclu que l’hypothèse qui soutient fortement l’idée d’un examen au rabais est à écarter, avant de marteler que la session 2016 - 2017 des examens du GCE sera tout à fait ordinaire à l’image des éditions passées.

Humphrey EKEMA MONONO confirme sans hésitation que la

collaboration entre les enseignants et le GCE Board est effective et se poursuit, notamment dans la composition des sujets d’examen, la surveillance lors des évaluations jusqu’à la correction. S’il précise que nombreux sont les enseignants à participer à la réussite de cet examen à leur cotés, il ne manque pas d’ajouter qu’il ya également des cas d’abstentions qui ne n’empiéterons pas pour autant sur le bon déroulement des nombreuses manœuvres en cours au sein du GCE Board.Dans le courant de cet échange mené à quelques heures de la fermeture définitives des services d’inscription aux examens du GCE, le secrétaire exécutif de l’organe appelle des parents à inscrire leurs enfants aux examens comme d’autres l’ont fait « en croyant aux administrateurs de cet examen, en tenant compte des instructions ministérielles, en tenant compte de la paix sociale et de l’unité chères à notre pays ». Toujours étant il a laissé entendre qu’un éventuel ajournement du délai pour permettre à tous les candidats de s’inscrire davantage n’est pas impossible mais dépend solidement de la hiérarchie. Si des chefs d’établissements dans la région du centre se sont fendus de déclarations pour confirmer que leurs pensionnaires sont prêts pour les différents examens officiels, les nombreuses perturbations enregistrées depuis le début du fait des grèves dans les régions anglophones qui y ont paralysé la vie scolaire laissent planer un grand doute sur les taux de participation aux examens dans ces régions prévus se tenir dès le 22 mai 2017 .