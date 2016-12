Cameroun: Mobilisation citoyenne pour le retrait de l'Affiche Nyangono du Sud

aQue l’affiche, qui est bien visible dans certains carrefours de Yaoundé, constitue une violence inouïe vis-à-vis de la moralité publique tout en suscitant l’indignation, la révolte et l’exaspération au sein de l’opinion camerounaise et notamment dans les réseaux sociaux;

Que cette image agressive, immorale, choquante, intenable, irresponsable, provocatrice, et inadmissible dans une société de valeurs, ne vise que la normalisation de la bestialité et de l’écart dans l’espace poublic;

Que cette expression de la vacuité humaine, de l’horreur à travers cette obscénité indicible, inqualifiable et d’une rare cruauté, intervient à la suite de l’interdiction par Mme la Ministre de la Promotion de la femme et de la Famille des tenues obscènes au défilé du 8 mars 2014 qui exhibaient le DVD, entendez « Dos et Ventre Dehors », l’Arrêté signé par le préfet Joseph Tover Twanga du département de la Mifi le 2 novembre 2015 «portant interdiction de la vente,

la diffusion et la promotion de la chanson de l’artiste Franko» « Coller la petite » pour obscénité dans le cadre de la lutte contre la dépravation des mœurs au Cameroun, l’interdiction de parution du livre de Nathalie Koah, « Revenge Porn », dont la sortie était prévue le 18 février 2016, par le Tribunal de Grande Instance de Paris , en France, le 17 février 2016, pour atteinte aux bonnes mœurs, Que la Loi N°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal réprime sévèrement en son article 265 les Publications obscènes : « Est puni d’un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d’en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit e même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs » ;Que la Loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun, précise en son Art. 23 – (1) que « Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité ».Dénonce et condamne, avec la dernière énergie ce laxisme inqualifiable qui caractérise les représentants de l’Etat de laisser le pays plongé dans l’ignominie de Sodome et Gomorrhe;Exige, avec insistance, au Ministre des Arts et de la Culture, le Professeur MOUELLE KOMBI Narcisse, le retrait immédiat de cette affiche barbare ainsi que l’interdiction de cette chanson de la provocation sur l’ensemble du territoire national dans le cadre de ses missions régaliennes de la promotion de la création artistique et culturelle;Demande, au ministre de la Communication, Issa Tchiroma, de procéder aux enquêtes nécessaires en vue du retrait immédiat de l’agrément à la régie de publicité, responsable de cette forfaiture tel que stipule l’Art. 44 de la Loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 suscitée : « l’Etat assure la régulation du secteur de la publicité et exerce un contrôle sur les activités publicitaires par le biais du ministère chargé de la publicité, avec le concours du Conseil national de la publicité »;Exige au ministère public d’assumer ses responsabilités conformément aux dispositions de l’Art.66 - (1) de la Loi N° 2006/018 du 29 décembre 2006 susvisée «La poursuite des infractions prévues à la présente loi a lieu d'office à la diligence du ministère public ou à la requête du ministre chargé de la publicité » ;En outre, le COMPTOIR D’ASSISTANCE JUDICIAIRE se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires dans les prochains jours contre les auteurs de cette pornographie en modo vision dans l’optique de protéger la société contre les dérives mercantilistes et immorales;