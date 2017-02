CAN Gabon 2017 : Le Cameroun pour la 5 ème fois champion d'Afrique !

Le stade de l'amitié (Libreville ) est comble et le climat passablement glacial quand s'ouvre à 19h GMT le duel Cameroun : Égypte ce 06 février 2017. Les premiers instants de la rencontre découvrent une nette supériorité des pharaons d'Égypte sur les poulains d'Hugo BROSS, ce que semble confirmer le but planté sous transversale de Fabrice ONDOUA à la 22 ème minute par Elneny pour l'Égypte, mais que démentiront avec le réveil des lions en seconde période, les buts de Nicolas NKOULOU inscrits à la 58 ème minute et celui de Vincent ABOUBAKAR à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

Pas osé de dire que cette victoire du Cameroun a tout d'une remise en selle puisque l'Égypte tentait avec cette rencontre l'équation d'une troisième domination sur le Cameroun en final de la CAN, après ses exploits de 1986 et de 2008. Le capitaine El-Hadary et ses coéquipiers

auront tout essayé pour se donner raisons. La première occasion de but aux premiers instants de cette joute est en effet égyptienne; si elle tourne court, les Pharaons vont multiplier les offensives dans le camp camerounais, ce qui leur vaudra à la 22 ème minute de jeu l'ouverture du score avec au départ la combinaison Salah, Hamed-Elneny. Benjamin MOUKANDJO, le capitaine de la sélection camerounaise met le pied à l'étrier , de quoi motiver ses coéquipiers . Sans aucune surprise les contre-offensives se multiplient côté camerounais avec les nombreuses relances de Ngadeu et d'OYONGO. Malgré la possession de balle dont ils se confortent pleinement (65? vs 35 ) il faudra attendre la seconde période pour que les lions indomptables trouvent la porte des filets. La deuxième période entamée, c'est très exactement à la 58 ème minute que le réveil des lions se fait ressentir, un corner du capitaine B. MOUKANDJO trouve la tête "magique" de Nicolas NKOULOU. Le défenseur entré à la 31 ème minute en remplacement de TEIKEU permet ainsi à son équipe de revenir au score (Cameroun 1:1 Egypte ). Multiplier les occasions, rester vigilant sur la ligne défensive , les prescriptions du coach Hugo BROSS n'en auront pas été loin puisque c'est un tout autre jeu qu'Hamed Salah, Hassan Trezeguet et leurs coéquipiers apprécient chez leurs adversaires à la seconde borne du duel . Il ne va certes pas leurs manquer à ces égyptiens des occasions de but qu'ils savent si bien se créer, mais celle que va s'offrir Vincent ABOUBAKAR à la 87 ème minute lui permettra de couronner pour une 5 ème fois le pays de Rigobert SONG après 15 ans qu'il attend ce sacre continental.Le sélectionneur Belge recruté pour l'encadrement des lions indomptables depuis le 13 fevrier 2016 . Lui qui avait jusqu'ici été en but à mille et une contestations. Ses compétences ainsi que la vision contestés par le plus grand nombre qu'il disait devoir mettre au service de l'équipe fanion ont porté des fruits, mais loin de se targuer de cette réussite , le sélectionneur, son staff et les joueurs ont conjointement avec l'acquisition de la 5 ème étoile rendu un vibrant hommage au feu lion indomptable Marc Vivien FOE(mort le 26 juin 2003 ) en arborant chacun un maillot au dossard "17", tout un symbole, mieux, toute une marque de reconnaissance .C'est une histoire des plus émotives et des plus colorées qu'on retiendra d'ores et déjà du capitaine Benjamin MOUKANDJO et ses coéquipiers. Malgré les nombreuses défections qui semblaient réduire les lions indomptables à un collectif désossé et morcelé dès l'entame de la CAN Gabon 2017, ils ont hissé pour la septième fois le Cameroun en finale et pour la 5 ème fois ils ont permis au pays de Théophile ABEGA de soulever à nouveau le sacre continental. On n'oubliera pas qu'ils ont livré une finale à la manière des vrais lions, car à cette Égypte qui n'avait encaissé qu'un but en 5 matches de la CAN 2017 ils en ont servi 2 en 35 minutes.Des exploits qu'ils doivent non seulement à leur solidarité et à leur jeunesse mais surtout à leur figthing spirit dont on ne devrait plus douter.Cette victoire n'est que le début d'une aventure puisqu'elle consacre la qualification des lions indomptables pour la coupe des confédérations Russie 2018 qui débutera le 17 juin 2017. Très prochainement donc, les lions vont redescendre dans l'arène, nul doute qu'ils vont rugir encore plus fort pour encore plus de couronnes.

Le milieu offensif camerounais, nouveau champion d’Afrique avec les Lions Indomptables, a été désigné Meilleur joueur du tournoi. Agé de 21 ans, il évolue depuis l’été 2015 dans le club danois d’Aalborg.

Prix du fair-play: Egypte

Meilleur buteur: Junior KABANANGA (RD Congo) – 3 buts



Le onze-type

Gardien: Fabrice ONDOA (Cameroun)

Défenseurs: Modou Kara MBODJI (Sénégal), Ahmed HEGAZY (Egypte), Michael NGADEU (Cameroun)

Milieux de terrain: Charles KABORE (Burkina Faso), Daniel AMARTEY (Ghana), Bertrand TRAORE (Burkina Faso), Christian ATSU (Ghana), Mohamed SALAH (Egypte)

Attaquants: Christian BASSOGOG (Cameroon), Junior KABANANGA (DR Congo)

Remplaçants

Essam EL HADARY (Egypte), Cheikhou KOUYATE (Sénégal), Prejuce NAKOULMA (Burkina Faso), Aristide BANCE (Burkina Faso), Benjamin MOUKANDJO (Cameroun), ZEZINHO (Guinée Bissau), M’Bark BOUSSOUFA (Maroc)