Cameroun - apaisement : Désormais 6 jours sans interruptions électriques par semaine dans le septentrion

C’est à la faveur d’un communiqué de Bassoro HAYATOU, Directeur Régional Nord, Extrême Nord et Adamaoua que cette mesure prend effet. Entre les lignes de cette annonce rendue publique le 1er juin dernier, il est clairement indiqué « que l’apport des pluies, ces dernières semaines, permet aujourd’hui [à Eneo Cameroon, ndlr] d’assouplir les conditions du rationnement d’énergie électrique. Ainsi, pour permettre aux ménages et industriels de mieux organiser leurs activités personnelles et professionnelles, Eneo a mis en place un nouveau planning de rationnement à compter du 1er Juin 2017 réduisant de 3 à 1, le nombre maximal de jours de rationnement par semaine. ». En clair, Chaque localité/quartier connaitra 1 jour d’interruption d’énergie électrique et ceci dans les tranches horaires allant de 7h à 17h, afin de tenir compte des heures de rupture du jeûne du ramadan. A noter que la fin du rationnement autrement dit, la fin des interruptions

électriques, est envisageable-dans les jours qui viennent-au cas où les précipitations se font plus régulières. La fin des précipitions ne sera tant le motif d’un retour aux coupures intempestives, car on se souvient que lors de sa visite du 29 mai dernier dans leseptentrion, le ministre de l’eau et de l’énergie, Basile ATANGANA KOUNA avait annoncé l’installation et la mise en service d’ici juillet prochain d’une Centrale thermique de 10 MW à Maroua, dont l’apport sera « de réduire à près de 80% le niveau actuel de coupures pour défaut de production. » le Projet Bini à Warak dans l’Adamaoua est également en vue et apportera 75 MW au réseau Nord (plus de la capacité demandée actuellement à la pointe), c’est sans compter qu’ENEO entend construire deux centrales solaires à Maroua et à Guider, d’une capacité respective de 15 et 10 MW, soit 25 MW au total. Le chapelet des projections d’Eneo, bien que n’étant pas exhaustif, augure déjà des lendemains éclairés aux populations du Grand Nord. Si l’entreprise se dit résolue à continuer de travailler dans ce sens de concert avec le gouvernement pour trouver et implémenter, à brève échéance, davantage de solutions pérennes, elle invite sa clientèle du septentrion à signaler rapidement tout écart non relatif au programme de rationnement ou à des travaux sur le réseau régulièrement annoncés au public. Par ailleurs, Eneo recommande à ses clients de débrancher tous les appareils sensibles et de ne les rebrancher que 15 mn après le retour effectif du courant.