Cameroun - Humour: Troisième lettre à mon tendre père

Papa, ça ne va pas. On passe le temps à m’insulter ici au quartier, on dit que je te supporte trop, que tout ce que tu fais j'accepte seulement. Hier d'autres gens du quartier ont même dit qu'un jour ils vont me gifler avec leurs pieds jusqu’à les trucs qui sont dans les yeux-là vont gonfler comme les timbres. Tu sais que le timbre a gonflé non pa'a? C’est passé de 200 Cm à 600 francetimaîtres. Je te jure pa'a, onong, voilà 3 doigts en l'air. Les gens-là ont augmenté.

Ou moi j'ai fait quoi oo? Hein papa? On a fait quoi pour que eux zormentent ? Nessa le jour que tu entrais au stade pour la can féminine, nessa on a applaudit jusqu'à crier que"woulililiooo"? Tu n’avais pas compris ma voix? Celui qui criait ton nom là c’était moi nor.

En plus papa, nessa le jour que tu

te filmais les selfies avec les lionnes, nessa on était content. mauntenant le timbre : Passé de 200 à 600 .Nous le peuple, on est à lamzon, on a fait quoi nor?esseu c'est nous qui "a" demandé qu'on donne les laptops?? esseu c'est nous?esseu c'est nous qui "a" dit qu'on organise la CAN? esseu c'est nous qui "a" dit qu'on achète les voitures à missieu les sous-PRIX-faits?esse¬u c'est nous? Qui défend le peuple? Les députés? aka papa eux couchent seulement avec les putes un peu de partout. Pardon il faut quitter les putes sur les dé-PUTéS, pour qu'ils aient le temps de défendre le peuple que la misère veut décapiter.Le jour que tu parlais à la nation nessa nous tous on attendait avec amour les mots de notre président? Tu as déjà vu ça ou papa? Eneo fait souvent bruler les frigos des gens, nous on parle? noo. Entre temps, J’ai même peur des laptops que tu vas me donner là. eneo va gâter les disques durs le lendemain et les gens vont commencer à dire que c'était le faux. Et on va encore dire que je te supporte. Mieux on attend on finit d’abord Lom pangar. Non vrai vrai. Dans un feuilleton qu’on montre souvent à la crtv, KONGANA déclare: «quand tu vois les problèmes il faut fuir". Papa peut-être quand je parle, tu crois que je blague hein, certains me détestent ici au quartier parce que je te supporte.On a même dit que si je te supporte toujours aveuglement, on va me gifler jusqu’à l’huile rouge va sortir sur ma main comme sur le waterfufu and eru. Depuis là maman t’a encore préparé le waterfufu? Le genre qu’on mangeait à Bamenda et Buea? Depuis là tu n’es plus parti là-baaaas? yaaaaa le père ci. Le travail va te tuer. Hum tu travailles trop.Sors un peu du bureau nor papa, prends un peu d'air dehors, marche un peu. Monte aussi sur la moto d’un benskineur, tu vas voir comment ils font même sils crachent toujours sur les gens. Parts à l’agence tu vas voir comment les chauffeurs font en route. Arrives à Bamenda papa pardon....les enfants ne partent plus à l’école hein. Je te jure. Eux restent à lamzon, eux jouent seulement le ndorshi; après eux dorment. Mieux de eux nor? Pendant que les autres enfants des autres 4 côtés du TRIANGLE national, se fatiguent pour aller à l’école, eux dorment. Papa même les étudiants ne partent plus à l’école hein. Mieux de eux. Ils sont lamzon et ils prennent le poids. Eux dorment, eux se réveillent, eux regardent canal movies, eux éteignent la ciartivi, eux mangent, eux pètent...eux chient.etc dans tout ça eux zont payé la location à Bamenda et à Buea hein? pàaa pardon parts un peu à Bamenda.Eux veulent te voir. Tant quon ne te voit pas eux ne partent pas. Tu as envoyé le premier ministre c’est vrai il est charismatique, mais esseu il est chaud comme toi? esseu il parle comme toi? On a envoyé l’armée pour la sécurité, mais l’armée c’est qui par rapport à toi? Papa vrai-vrai peut-être tu te simplifies hein? Tu es un grand hein? Hum. Papa pardon on veut te voir à Bamenda, va parler, dis seulement une parole étant à Bamenda.Je sais qu’il y a eu des erreurs, drapeau brulé, tribalisme, morts, etc mais papa arrive et parle...parle sous l’adhésion experte des voix silencieuses qui chantent l’harmonie. Papa parts là-bas pardon. Ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont nos étudiants (qui attendent même aussi leurs laptops, pourquoi c'est l'année-ci qu'on a choisi? on dit comme ça hein papa, je disais l'autre jour à maman Chantal que le jour où la malchance veut te prendre même la banane mure peut casser ta dent, on a ri lamzon jusquaaa).En tout cas papa, la mélancolie veut coloniser les vallées de nos émotions. Mais Ceux qui manigancent pour détruire en deux le pays, ne pourront pas. Le nombril du Cameroun est enterré a Buea sur le mont Cameroun. Donc on ne peut pas RIEN diviser.Dans l’attente d’une suite favorable; accepte mon respect profond comme mamiwater...