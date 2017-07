Volley-ball dame: Gilles THIBAULT reçoit l'équipe de France et celle du Cameroun

Cérémonie au courant de laquelle il a souhaité tout le meilleur à ces deux équipes non sans saluer la qualité de l'organisation du tournoi de Volley-ball World Grand prix qui vient de se boucler au Cameroun.

Un jour seulement après la rencontre qui les a opposé au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé (remportée par la France 3: 1) dans le cadre du volley-ball World Grand Prix Yaoundé 2017, les 23 joueuses de l'équipe de France se sont retrouvées avec les 19 qui font l'équipe du Cameroun autour d'un buffet offert par SE Gilles THIBAULT ce 10 juillet 2017 dès 17h30. Si le banquet avait tout d'une consécration de la belle prestation de l'équipe de France à ce tournoi-3 matchs remportés sur 3 disputés- le diplomate a expliqué que l'idée était de soutenir à sa manière la candidature de Paris à l'organisation des jeux olympiques 2024 pour laquelle le

président Français Emmanuel MACRON est à Lausanne dès ce 11 juillet pour défendre cette initiative. Gilles THIBAULT a également saisi cette opportunité pour féliciter les officiels camerounais et tout particulièrement le Ministre des sports et de l'éducation Physique (MINSEP), pour la qualité de l'organisation de ce tournoi à Yaoundé. Présent à cette occasion Pierre Ismaël BIDOUNG KPWATT (MINSEP) s'en est félicité d'un large sourire tout comme la légende du Football Roger MILLA, invité par l'Ambassadeur à cette cérémonie relative au volley-ball parce que " Roger MILLA c'est comme Roger Copa ... C'est le plus célèbre des footballeurs camerounais. C'est une star mondiale du Football, C'est une star mondiale du Sport" dixit Gilles THIBAULT. Si ce n'était qu'une fois de plus à laquelle il rencontre l'ambassadeur itinérant, c'était bien une première pour lui, en tant qu'ambassadeur, de recevoir une équipe de France doublé d'une équipe nationale du Cameroun. Prenant la parole, c'est tout ému que Félix ANDRE, entraîneur de l'équipe de France de Volley-ball a remercié le peuple camerounais pour l'accueil qui leur a été réservé pendant un peu moins de 5 jours à Yaoundé. C'était la communion parfaite entre les membres des deux équipes, mais elles se retrouveront derechef en duel le 14 juillet prochain à Trinité et TOBAGO où se poursuit d'ores et déjà les rencontres comptant pour le Volley-ball World Grand Prix. Rappelons qu'outre la défaite contre la France, l'équipe du Cameroun a essuyé celle contre le Venezuela ( VEN 3:0 CMR)et a enregistré une seule victoire (CMR 3: 0 ALG. La France, elle, reste invaincue dans ce tournoi (FR 3 :2 VEN; FR 3:0 ALG; ).