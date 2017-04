Cameroun: 10 ans d'emprisonnement ferme pour Ahmed ABBA, correspondant de RFI

C’est à 18h30, au bout d’une longue attente que tombe la décision du tribunal militaire de Yaoundé « 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende de près de 56 millions de francs CFA » pour Ahmed ABBA, s’il connait enfin son sort après deux années d’incarcération, il a échappé au pire, tant le journaliste risquait la peine de mort. Accusé de « blanchiment de produits du terrorisme » L'accusation d’« apologie du terrorisme » ayant été écartée en raison des preuves fournies par RFI, le commissaire du gouvernement et son substitut ont aussitôt requis la condamnation à vie contre lui. « Il n’a jamais fait l’objet de la moindre interpellation ou condamnation, son casier judiciaire est vierge, son comportement est exemplaire depuis l’ouverture du procès » ; voila autant d’arguments dont se sont fendus les avocats de la défense pour leur déposition, ce qui a indubitablement contribué à alléger

la peine prononcée ce 24 avril 2017. Depuis 2ans qu’il est privé de liberté, ce n’est pas plus tard qu’en mars dernier qu’il avait été entendu et la réquisition de la partie demanderesse faite il y a peu.Les avocats d’Ahmed ABBA ont aussitôt fait appel de cette décision qui n’a rien pour les arranger car aucune preuve n'a été apportée au dossier. Cette condamnation, estiment-ils, « est celle d'un journaliste qui n'a fait qu'exercer son métier. »C’est en 2010 qu’Ahmed ABBA est intégré comme cameraman de RFI dans l'Extrême-Nord du Cameroun, zone régulièrement en but aux assauts meurtriers de la secte terroriste Boko Haram, c’est après quatre ans qu’il est devenu correspondant de RFI en langue haoussa et durant toutes ces années, avant d’être accusé un an plus tard de non-dénonciation de terrorisme et blanchiment du produit d’un acte terroriste. Depuis 2009, 20.000 personnes dont, des camerounais, des tchadiens, des nigérians et des nigériens ont trouvé la mort à cause des actes barbares de la secte terroriste Boko Haram, 2,6 millions ont dû se déplacer. Le plus regrettable c’est que cette secte se sert de plus en plus des enfants, assez jeunes et naïfs pour être manipulables, comme bombe humaine. On estime à un peu plus de 117 le nombre d’enfants qui ont été utilisés comme kamikaze depuis 2014 ; voilà autant de raisons de ne laisser aucune brèche ouverte à cette menace et qui peut justifier toute la dextérité et le jusqu’auboutisme que les officiels camerounais et africains associent à la lutte contre le terrorisme, plus que jamais d’actualité.