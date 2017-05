Rob Shuter, le nouveau PDG du Groupe MTN, a visité le Cameroun

Le nouveau PDG du groupe MTN, Rob Shuter, a visité MTN Cameroun le 4 mai dernier. Même si la visite s’est faite à l’abri des caméras et autres médias, l’on sait qu’il est venu pour rencontrer les employés, dans le cadre de la tournée des filiales MTN qu’il vient d’entamer en Afrique. En plus de rencontrer les employés, le PDG de MTN Group a effectué une visite de terrain à Bonamoussadi, Ange-Raphaël et Cité sic. Il a échangé aussi avec les tenanciers de call box, les agents et partenaires Mobile Money et même les vendeurs d'équipements et accessoires mobiles. Le dirigeant sud-africain Rob Shuter, actuel directeur général du pôle Europe de l'opérateur britannique Vodafone, a été nommé directeur général du groupe télécoms MTN le 20 juin 2016. Il a pris son poste avant juillet 2017, en remplacement de Phuthuma Nhleko, aux rênes du groupe depuis novembre 2015 pour gérer

l'amende géante de 5,2 milliards de dollars imposée à l'opérateur sud-africain au Nigeria et ramenée à 1,6 milliard de dollars en juin 2016. Phuthuma Nhleko a réussi à négocier à la baisse cette amende, ramenée à 1,7 milliard de dollars début juin. À l’entrée en fonction de Rob Shuter, Phuthuma Nhleko reprendra son poste de président non-exécutif de MTN. Le nouveau directeur général de MTN a exercé de nombreuses fonctions exécutives en Afrique du Sud avant de rejoindre les équipes de Vodafone à Amsterdam (Pays-Bas), en janvier 2012. Il a été responsable des investissements de la banque sud-africaine Standard Bank durant la seconde moitié de la décennie 90 avant de rejoindre l’un des plus grands groupes bancaire du pays, Nedbank, où pendant neuf ans, il est directeur général de l’activité banque de détail. Le manager sud-africain, diplômé en comptabilité et en économie de l’université du Cap et en finance de l’université du KwaZulu-Natal, rejoint ensuite Vodacom, filiale sud-africaine de Vodafone, en 2009. Il y reste trois ans avant de rejoindre Amsterdam, à la tête des activités de Vodafone en Hollande, puis pour un pôle de neuf pays (Pays-Bas, Portugal, Irlande, Grèce, Roumanie, République tchèque, Hongrie, Albanie et Malte).