Cameroun: Les éclairages d'Orange Money sur l'augmentation des tarifs de transfert

. Selon les sources internes chez Orange, l’augmentation des tarifications dans le transfert d’argent mobile sur le réseau Orange est liée aux « strictes conditions qui ont été fixées par la BEAC ». Car, « avant tout ajustement, nous effectuons un certain nombre de travaux en vue d’assurer que les conditions sont réunies pour assurer un usage sécurisé et bénéfique du service par nos clients » réagit-on chez Orange. Tenant compte de sa clientèle des inquiétudes de sa clientèle et de la controverse qui alimente les réseaux sociaux depuis le 1er août 2017, l’opérateur télécom souligne « nous tenons à rassurer nos clients sur le fait qu’ils sont bien avec le service leader de la finance mobile au Cameroun. Nous mettons un point d’orgue à maintenir la conformité de la sécurité du service que nous considérons comme pierre angulaire de nos obligations envers nos clients ». « Service le plus

utilisé et plus abordable » A titre illustratif, Orange démontre qu’en réalité, ce réajustement tarifaire répond à la volonté de maintenir le développement de l’activité et de la qualité de service pour les clients. « Nous en prenons pour preuve la tarification des paliers qui reste la plus compétitive sur le marché. Nos clients peuvent restés assurés qu’ils continueront a véritablement être les mieux servis en raison de la taille et de la qualité du réseau de points de vente Orange Money à leur disposition. Nous mettons à leur portée le réseau le plus large dans le pays avec plus de 8 000 points de vente.». Et Orange d’ajouter « ce réajustement intervient pour vraiment nous permettre de satisfaire à notre priorité absolue de poursuivre nos investissements dans la qualité et la sécurité du service ». L’émetteur paie, le récepteur aussi Concrètement, Orange informe sur ses services gratuits. Entre autres figurent le dépôt d’argent, l’achat de crédit, le paiement des factures Orange ou encore le réabonnement Canal+/CanalSat. Pour le reste, Orange Money « est soumis à une tarification avantageuse ». Et les prélèvements se feront sur le compte du client au moment du paiement. Depuis le 1er août 2017, les frais de transfert mobile Orange seront donc prélevés au moment de l’envoi et du retrait. Ce qui n’était pas le cas jusqu’au 31 juillet 2017. Désormais, lorsqu’il s’agit d’un transfert vers un client non Orange, les frais sont prélevés au moment de l’envoi sur le compte de l’émetteur. Par exemple, si l’émetteur veut que le récepteur retire 10 000 FCFA, avec un transfert vers un client non Orange, les 250 FCFA de frais seront prélevés sur le porte-monnaie de l’émetteur. Alors que vers un client Orange, pour un montant de 10 000 FCFA, la nouvelle tarification disponible sur la plateforme internet d’Orange indique qu’un transfert mobile de 5001 à 10 001 FCFA, l’envoi coûtera 50 FCFA et le retrait est facturé à 150 FCFA, ce qui correspond à une augmentation de 50 FCFA supportée par l’émetteur par rapport à la situation d’avant 1er août 2017.