Cameroun - CAN 2017: Patrick MBOMA propose la radiation pour les joueurs qui ont boudé la sélection !

Henry Patrick MBOMA se rappelle toujours que dans le courant de sa carrière il « a refusé des contrats dans des clubs européens en donnant la priorité à sa sélection ». Elle est bien lointaine cette époque et la Légende du Football camerounais est au regret de constater que quelques uns de ses cadets ont fait un choix « financier et non de carrière », en refusant de rejoindre la sélection nationale fanion pour leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations Gabon 2017, Le consultant de canal + s’avance tout de même sur ce qui pourrait aussi motiver en filigrane ces nombreuses désertions « le Cameroun ne séduit plus. Sinon, on aurait eu une vague de binationaux qui auraient pu booster la sélection à l’image de celle de la RDC » laisse-t-il entendre au micro de nos confrères de RFI.

Des propos qui reflètent clairement sa consternation mais

également sont désir de sévir. Si la Stars annonce que beaucoup d’entre eux se mordront bientôt les doigts pour avoir opté pour ce choix, il souhaite fermement que ces footballeurs camerounais en soient punis. « Tu ne viens pas aujourd’hui, tu ne viens plus. La Nation, on l’a chérit ou on ne la chérit pas ». A la Fédération camerounaise de Football, MBOMA propose à titre de sanction que ces joueurs ne soient plus jamais rappelés en sélection même si le Cameroun se qualifie pour la prochaine édition de la Coupe du Monde.Dans la mosaïque de ces joueurs dont parle le « pied magique », on peut citer André ONANA (Ajax Amsterdam), Guy Rolland NDY ASSEMBE (Nancy), Joël MATIP (Liverpool), Allan NYOM (West Bromwich) André ZAMBO ANGUISSA (Olympique De Marseille) Ibrahim AMADOU (Lille) « On peut se passer de ces absents. Ce n’est pas comme si c’était Samuel Eto’o ou Rigobert Song, à leur apogée, qui décident de ne pas venir en équipe nationale » martèle-t-il. La victoire des Lions indomptables devant la RD Congo (2-0) en match de préparation le 5 janvier 2017, a eu tout pour conforter MBOMA dans sa position. Hugo BROOS et son collectif sont sans doute en route pour réécrire l’histoire puisque les lions indomptables ne sont pas allés plus loin que le premier tour pendant les récents rendez-vous sportifs que sont la coupe du monde Brésil 2014 et la CAN Guinée Equatoriale 2015.