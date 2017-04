Cameroun: La France accompagne la réinsertion des Camerounais de la diaspora

Une convention a été signée hier à cet effet entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le Fonds national de l’emploi (FNE) et le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CiCC).

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a signé hier un contrat de prestation avec le Fonds national de l’emploi (FNE) et une convention d’intervention technique avec le Conseil interprofessionnel du cacao et du café (CICC). Ces différentes conventions ont pour but de mettre en œuvre une politique publique sur le retour et l’accompagnement à la réinsertion durable des ressortissants Camerounais ayant fait le choix de rentrer volontairement au Cameroun. Selon Fabrice Basile, directeur de la représentation au Cameroun de l’OFII, cette action de réinsertion se met en œuvre depuis 2009. Et depuis la mise en œuvre de ce projet au Cameroun en 2010, 102 bénéficiaires ont été accompagnés pour un financement global de plus de 470 millions de FCFA. Charlie Elvine N., Huissier de justice dès son retour au Cameroun en mars 2014 a par exemple obtenu une subvention de l’OFII d’un montant de plus de 4

millions de FCFA pour l’ouverture de son Cabinet d’huissier à Mamfé, dans la région du Sud-ouest Cameroun. Il en est de même pour Emile N. qui après son diplôme d’ingénieur en électromécanique de l’Ecole nationale supérieure polytechnique de Yaoundé est allé se spécialiser en France en construction aéronautique. Après son retour au Cameroun en 2015, il a également reçu une subvention de l’OFII pour sa réinsertion à travers la création de son entreprise portant sur l’offre de service en ingénierie solaire. « C’est l’occasion de rappeler que la France est résolument engagée aux côtés du Cameroun pour le développement du marché de l’emploi, et notamment de l’emploi des jeunes », a confié Gilles Thibault, Ambassadeur de France au Cameroun lors de la signature des différentes conventions. « Le contrat de prestation que nous venons de signer vise à reconnecter nos compatriotes qui sont en France sur le marché de l’emploi au Cameroun, parce qu’ils sont nombreux qui veulent revenir au pays, mais ne sont pas imprégnés des opportunités d’emplois salariés ou d’auto-emplois. Nous nous portons garants dès aujourd’hui de vulgariser davantage l’information », a martelé Camille Mouthe à Bidias, directeur général du Fonds national de l’emploi. Pour apollinaire Ngwe, président du CICC, la convention d’intervention technique qu’il vient de signer avec l’OFII renforce le programme « New Generation ». Ce programme qui cible une nouvelle catégorie, constituée des jeunes Camerounais de la diaspora accompagne chaque jeune pendant trois années au cours desquelles, il reçoit gratuitement une formation complète en même temps que tous les intrants nécessaires à la réalisation de son projet agricole de 3 hectares minimum.