Don d'ordinateurs de Paul Biya: Le Minesup essaye de gagner du temps

De la poudre aux yeux. En annonçant simultanément hier, à l’ouverture du journal de 17 h sur les antennes du poste national, l’arrivée du couple présidentiel à Yaoundé et « un important communiqué concernant le don de 500 000 ordinateurs du président de la République aux étudiants Camerounais », de nombreux auditeurs ont tendu l’oreille, croyant que les choses bougeaient véritablement. Mais il n’et est rien en fin de compte. A l’issue de la session du comité ad hoc de gestion du projet « e-National Higher Education Network », tenu hier à Yaoundé, le Minesup qui en est le président a publié un communiqué final contenant un ensemble de procédures préalables à la distribution des ordinateurs. Ainsi, il est fait obligation aux universités d’Etat et aux 125 Instituts privés d’enseignement supérieur (IPES) réglementairement agréés par la commission nationale de l’enseignement supérieur privé, pour l’année académique 2016-2017, de procéder à

l’enregistrement biométrique de tous leurs étudiants. « La confection d’un fichier national biométrique des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur au cours de l’année académique 2016-2017 est un pré requis indispensable pour l’exécution harmonieuse du programme », indique le communiqué du Minesup. Selon le communiqué du chancelier des ordres académiques, ces fichiers que les différentes institutions devront transmettre au Minesup pour servir de base à l’élaboration d’un fichier national biométriques des étudiants, doivent comporter, non seulement les étudiants de l’année académique 2016-2017, éligibles au programme, par établissement, filière, cycle et niveau, mais également ceux déclarés non éligibles par l’institution, ainsi que les raisons de leur disqualification éventuelle. Concernant le processus de mise en œuvre du projet « e-National Higher Education Network », à traves ses deux volets que sont le don d’ordinateurs et la construction de 9 centres de développement du numérique universitaire dans chaque université d’Etat et à l’université inter-Etats Cameroun-Congo, de Sangmélima, rien de concret n’en ressort. L’on apprendra néanmoins que les fonds relatifs à ce projet sont sur le point d’être débloqués par la partie chinoise, c'est-à-dire Eximbank China et mis à la disposition de la société chinoise chargée de la production des ordinateurs Le communiqué indique également, entre autres, que « la partie chinoise avec l’appui du gouvernement s’active avec satisfaction à valider l’ensemble des pré-requis administratifs, financiers et techniques permettant une mise en œuvre harmonieuse de cette opération délicate et complexe » et que « les systèmes administratif et technique d’inscription des étudiants des universités sont en cours de modernisation pour les faire évoluer du mode d’enregistrement analogique actuel au mode d’enrôlement biométrique prescrit par le Premier ministre chef du gouvernement comme condition sine qua non de distribution des ordinateurs aux étudiants », renseigne le communiqué. « Par ailleurs, l’Etat étudie les meilleures stratégies permettant de résoudre définitivement l’épineux problème de la bande passante internet des universités dans l’optique de la faire passer d’une capacité actuelle de 1 giga bits seconde (GB)/s à 12 GB/s pour l’ensemble des universités », apprend-on. En réalité, selon les premières analyses, la panoplie de mesures publiées par le (Minesup), seraient plutôt de nature à complexifier la procédure de distribution des ordinateurs aux étudiants bénéficiaires. « L’on a été tenté de croire qu’il s’agit d’une stratégie de la « créature » pour prouver à son « créateur » de retour, qu’elle travaille », confie un observateur.