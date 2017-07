Cameroun : Mise en place d'un Comité de normalisation à la FECAFOOT

Vers un (autre) comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football ? Selon Radio France Internationale (RFI) qui l'annonce dans ses journaux de ce matin c'est ce vers quoi l'on se dirige après la réunion tenue à Conakry en Guinée le 11 juillet 2017. Dans un papier signé du chef du service des sports de la "Radio mondiale" Alejandro Valente l'on peut entendre ceci : " (…) les choses devraient changer dans les jours qui viennent. A Conakry la FIFA n’a pu que constater une situation qui ne pouvait plus perdurer. Elle devrait donc, en s’appuyant sur le verdict du TAS, acter l’annulation de l’élection de Tombi à Roko et nommer à sa place un comité de normalisation chargé de rédiger les nouveaux statuts et d’organiser les nouvelles élections. Retour prévisible donc à la case départ d’autant plus que avec le changement à la tête de la CAF en mars »

L'information de RFI, antenne réputée pour son sérieux vient quelque peu épancher la soif de nouvelles des Camerounais privés d'informations depuis la fin de la, rencontre de Conakry. Les acteurs avaient préféré demander à la presse d'attendre les conclusions de la FIFA. Certains annonçaient qu'elles n'arrivraient que dans plusieurs semaines.