Conseil d'administration du Bit: L'offensive diplomatique du Cameroun

Depuis des mois, le gouvernement mène des actions auprès des pays membres de l’Organisation Internationale du Travail (Oit) de la sous-région Afrique centrale. Ceci dans le but d’obtenir leurs voix afin d’être élu comme membre adjoint du conseil d’administration du Bureau international du travail (Bit) en lieu et place du Tchad qui passera membre titulaire, pour la période 2017-2020. Pendant ce temps, l’Angola, actuel titulaire du poste, dont le mandat arrive à expiration sortira du Conseil d’administration du Bit. 237online.comLe processus de rotation triennal voudrait que le membre ayant passé trois ans comme adjoint, devienne membre titulaire. Pour cela, il est important que les pays membres soutiennent la candidature du Cameroun (qui est présentée « avec le très haut accord du président de la République »)lors des travaux de la 2ème session du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l’emploi de l’Union africaine (Cts-Dse) qui

se déroule en Algérie. Dans le but d’atteindre cet objectif, la stratégie de campagne retenue par le Cameroun est mise en œuvre depuis le mois de mars 2017. Sa première action a été la consultation diplomatique du 07 mars 2017 pendant laquelle le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella a présenté officiellement la candidature du Cameroun aux chefs de missions des pays de la sous-région accrédités à Yaoundé ; ceci en présence de la directrice du Bit. La seconde action a été le déploiement des délégations dans la sous-région entre le 04 et le 18 avril 2017, dans le cadre du marketing auprès des pays futurs électeurs. Au fil des années, le Cameroun a su peaufiner ses stratégies de campagne. En effet, ce n’est pas la première fois que notre pays se présente à une telle élection. Comme promesse de campagne, le pays s’engage à être un portevoix crédible et convaincant pour la cause sous régionale, africaine et mondiale au sein du Conseil d’administration du Bit. Le vote se fera en deux séries par voie électronique, une pour les membres titulaires, l’autre pour les membres adjoints.