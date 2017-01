Cameroun: Des pleurs autour de la route d'Akom II dans la région du Sud

Depuis quelques années, la ville d’Akom II est en pleine métamorphose. Celui qui y était il y a de cela quelques mois ne se trouverait que très difficilement en arrivant actuellement dans cette ville en pleine nuit. 237online.com La ville brille désormais de mille feux, toutes les rues sont éclairées à l’énergie solaire, fruit de la dynamique impulsée depuis l’arrivée d’Elisabeth Meka Mballa à la tête de l’exécutif communal en 2013 qui se déploie au quotidien pour donner un nouveau visage à cette localité. Mais il s’agit de l’arbre qui cache la forêt, tous ces efforts se heurtent malheureusement à l’enclavement dont est victime cette ville située à mi-parcours entre la capitale régionale du Sud et la cité portuaire de Kribi. « Un cliché un peu flou, lié à notre enclavement avec pour corollaire la rupture de scolarité chez les jeunes, l’alcoolisme, la prise de stupéfiants et le désœuvrement. Nous devons aussi faire face à une très grande pauvreté des masses paysannes », déplore le maire Elisabeth Meka Mballa. Par-dessus tout, les sociétés forestières qui écument la localité agissent en toute indifférence, se contentant de couper et transporter du bois sans jamais songer à entretenir la route que leurs véhicules contribuent à dégrader davantage. Ainsi, ni la propreté de la cité, ni même la lumière qui l’éclaire et qui lui donne un visage reluisant et attrayant, ne parviennent à dissiper l’angoisse du voyageur qui doit emprunter la route pour s’y rendre ou alors qui doit rallier une autre localité à partir d’Akom II, car il s’agit d’un véritable chemin de croix. « La seule idée d’affronter les bourbiers qui existent même en saison sèche, est assez forte pour dissuader les touristes et les investisseurs les plus téméraires », indique une élite du coin. Les populations lasses d’attendre la réalisation du projet de bitumage, tant annoncé, de cet axe qui doit permettre la desserte terrestre du port en eau profonde de Kribi ne savent plus à quel saint se vouer et ne jurent que par la route qui est actuellement tenue pour responsable des problèmes de développement que connait l’arrondissement. Même les projets d’entretien souvent entrepris ne vont pas souvent au-delà de l’annonce. « A force d’attendre quelque chose qui n’arrive pas, on devient obsédé », indiquait vendredi dernier une autorité traditionnelle d’Akom II au sujet de la route nationale Ebolowa-Akom II-Kribi. Le gouverneur de la Région du Sud, Felix Nguele Nguele en a fait l’expérience vendredi dernier en bouclant, dans cette ville, la tournée socio-économique qu’il effectuait dans le département de l’océan. La route, la route et encore la route, le mot est revenu à toutes les interventions qui ont marqué son passage dans l’un des arrondissements les plus riches, mais alors des plus enclavée de la région du sud. De la cérémonie d’accueil qui a eu lieu à Elon, village limitrophe avec l’arrondissement de Niété, à la cérémonie officielle qui s’est tenue à l’esplanade de la sous-préfecture, en passant par Bilobé, etc., l’autorité administrative n’a eu de cesse de s’entendre répéter une chanson harmonieusement exécutée par les femmes, comme si elles s’étaient concertées à l’avance, reprenant en boucle un refrain dont les paroles les plus saillantes étaient « le développement et la route ». Même le député Martin Oyono de l’océan Sud-Est, tout en saluant l’œuvre titanesque de Elisabeth Meka Mballa, n’a pas manquer de décocher une flèche avec la franchise qu’on lui connait. « La route Niété-Akom II parle la langue de Paul Biya et on ne doit pas arriver à la situation du porc qui n’a pas eu des cornes alors que c’est son oncle maternelle qui en était le distributeur. Ma principale doléance porte sur le bitumage de cette route et c’est une promesse faite par le président de la République aux populations d’Akom II », a-t-il martelé.



Simplice Oyono, à Akom II