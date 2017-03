Cameroun - Université de Yaoundé 1 : Des étudiants dans la rue

Ils sont un peu plus de 250 étudiants, de niveau trois dans la filière lettres bilingues. Alors que se poursuivent les enseignements pour le second semestre de l’année académique en cours (qui a débuté depuis le 06 mars 2017), ils s’occupent aux petits commerces, aux cours de répétitions entre autres activités rémunératrices-pour ceux qui en trouvent-, le temps que soit confirmée la date effective du début du traditionnel « Immersion Programme », autrement dit, programme d’immersion dans la langue et la culture anglo-saxonne censé se tenir à Buea, chef lieu de la région du sud ouest.

A l’issue de leurs examens de session normale et de rattrapage tenus en début de ce mois de mars, les étudiants en troisième année de la filière lettres bilingues, devrait en effet poursuivre le second semestre de leur cursus à l’université de Buea pour un peu plus de trois mois. Et conjointement,

l’arrivée à l’Université de Yaoundé 1 des pensionnaires d’expression anglaise de la même filière de cette autre institution devrait être la suite logique de cette épopée. Mais jusqu’ici il n’en est rien, contrairement aux années antérieures où ce transfert d’apprenants a eu l’habitude d’être effectué dès mi-mars.Outre les multiples appels à la patience formulés à leur endroit, des étudiants rencontrés par la rédaction de 237online.com nous ont laissé entendre qu’aucune déclaration officielle n’a jusqu’ici été faite relativement à l’échéancier de ce programme pour l’année 2017. Des voix indiscrètes susurrent tout de même qu’avec le climat qui prévaut dans la région du sud ouest, ce programme de formation ne sera pas suspendu mais devra se tenir exceptionnellement au département d’anglais de l’université de Yaoundé 1.A l’évidence on s’avance vers un « Immersion Programme 2017 » en détachement avec les éditions passées, car si rien ne corrobore son annulation, le retard qu’accuse ce projet (qui se tient sur le plan national depuis 1990) qui a en point de mire l’échange des valeurs culturelles et linguistiques des étudiants de lettres bilingues en contexte réel est plus que visible. L’annonce récente de la reprise effective des cous à l’université de Buea (si elle sera observée) survient dès lors comme un ouf de soulagement pour ces étudiants des régions du centre et du sud ouest qui se tordent déjà d’impatience.