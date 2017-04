Prévisions: Guerre des chiffres entre le Cameroun et le FMI

Le taux de croissance du Cameroun tourne désormais à la bataille des chiffres. Une affaire qui voit s’affronter le gouvernement camerounais et le Fonds monétaire international (FMI). Dans les deux camps, on assaisonne chaque communiqué avec de grandes poignées de données chiffrées. Alors que les autorités locales tablent sur un taux de croissance réel du Produit intérieur brut d’environ 6% cette année, l’institution internationale prévoit, quant à elle, une croissance de 3,7%, selon les dernières prévisions publiées mardi 18 avril à Washington. Ce qui n’est pas la première fois. Car en 2015, quand les prévisions gouvernementales notaient 6,3%, Mario de Zamaroczy, chef de division Afrique du FMI, prévoyait un taux de croissance du PIB du pays à 6%. L’institution de Bretton Woods se montrait cependant optimiste sur la maîtrise du taux d’inflation cette année-là, puisque cet indicateur est projeté en dessous de la norme de 3% admise dans la

zone CEMAC, communauté à laquelle appartient le Cameroun. Le taux de croissance du Cameroun en 2013 culminait à seulement 4,7% d’après le rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique sub-saharienne présenté à Yaoundé par la représentation locale du FMI. Ce pourcentage, comme le plus souvent, contrastait avec les prévisions gouvernementales qui espéraient 6,1% en début d’année. Au sortir d’une audience en novembre 2014, Mario Zamaroczy laissait entendre que l'économie camerounaise s'est bien comportée avec un taux de croissance évalué à 5,3%. Un chiffre au-dessus de celui avancé un an plus tôt par Philemon Yang, le Premier ministre camerounais. Il prédisait un taux de croissance du PIB de 4,8%. Quels que soient les chiffres avancés, l’émergence du Cameroun passe inéluctablement par des mesures urgentes pour doper la croissance économique. Il s’agit par exemple, l’accroissement de sa productivité et libérer le potentiel de son secteur privé, tel que prescrit la Banque mondiale dans son Mémorandum économique du Cameroun (CEM). Afin d’atteindre cet objectif, le pays devra également intégrer progressivement le secteur informel qui domine largement l’économie, améliorer le climat des affaires, le secteur public devra se réinvente, etc.